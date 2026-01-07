聽新聞
宜蘭選戰藍黨內提名 吳宗憲拋政策辯論 張勝德籲盡快整合

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
國民黨立委吳宗憲建議安排政策辯論。圖／取自吳宗憲臉書
國民黨立委吳宗憲建議安排政策辯論。圖／取自吳宗憲臉書

宜蘭縣長之戰，國民黨內有議長張勝德及立委吳宗憲爭取提名，吳宗憲昨拋出，盼在民調前政策辯論。張勝德表示，他最近已陸續說明政策方向，讓選民充分了解，但黨內機制中並無辯論選項。

國民黨宜蘭縣黨部提名小組上月27日邀請兩人進行第一次協調，兩人參選意志堅定，決定交由黨中央10天內召開第二次協調會，如今距上次協調已超過10天。

吳宗憲說，目前就是等中央時程，他與張勝德議長到目前為止是君子之爭，最近思考建議黨中央組發會，在民調前讓他跟張勝德進行一次公開辯論，不需煙硝、不需要互罵，而是單純針對政策提出願景，透過辯論告訴宜蘭人兩人的政策方向，如何帶領宜蘭走新路。

吳宗憲強調，自己過往行政經驗，對於中央與地方垂直整合，或各縣市之間的水平連繫都很有信心，對宜蘭有規畫及願景，要把宜蘭帶向國際、帶到國門第一排，變成全國的重要縣市，讓宜蘭人有幸福感。

議長張勝德（左）在懇託會及新聞發布中陸續說明政策。圖／張勝德提供
議長張勝德（左）在懇託會及新聞發布中陸續說明政策。圖／張勝德提供

張勝德表示最近在幾波懇託會及新聞發布已陸續說明政策方向，讓選民充分了解，接下來要盡速透過黨中央機制確定人選，但機制中並無辯論選項。

張勝德說，選戰整合需要時間，未來不管是藍藍合或是藍白合都需要時間，趕快整合才能鞏固支持者的力量，雙方若再經黨中央協調不成，就按照黨的機制來走，節省時間，輪贏其實很單純，為了打贏選戰，決定人選的時間不能再拖下去。

宜蘭 張勝德 辯論 願景 民調 國民黨 藍白合

