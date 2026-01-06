快訊

找工作嗎？時代力量104開職缺 竟是「2026地方候選人」

聯合新聞網／ 綜合報導
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片
時代力量黨主席王婉諭。圖／聯合報系資料照片

距離2026年地方大選還有兩年時間，各政黨已開始佈局。時代力量（New Power Party）近日在知名求職網站「104人力銀行」刊登一則引發熱議的職缺，竟是公開徵求「2026年地方選舉候選人」，顯示出小黨在資源與版圖縮減下面臨的「人才荒」危機。

時代力量的徵才列出七大「超硬派」工作任務，內容直指候選人必須具備驚人毅力，包括「練就掃市場握手鐵砂掌」、「婚喪喜慶無役不與」，以及成為無所不在的「人體行動里民服務處」。此外，還需具備「預算書除錯」的專業能力，並在資源匱乏下化身「一塊錢當十塊用」的精算師。時代力量不諱言，這是一場「拒絕課金戰士」、只能靠血汗硬拚的遊戲，甚至要求應徵者要有「被罵不回嘴的修養」，將黑眼圈視為時尚配件。

求職網站上顯示時代力量「員工人數25人」，這則非典型的徵才廣告，背後折射出時代力量在歷經選戰挫敗後，急需新血注入的迫切感。與大黨擁有豐沛的樁腳與接班梯隊不同，小黨若要突圍，必須在傳統政治圈外尋找具備改革熱忱的素人。目前該職缺兩週內應徵人數11~30人。

對此，時代力量黨主席王婉諭回應，她觀察到社會大眾普遍存在對政治的疲憊或厭惡感，「雖然大家願意參與公共事務，但是卻不太願意參與政治」，這造成了人才斷層與參與意願低落。並強調，正因為如此，時代力量以及所有政黨，都有責任主動向社會舉才、廣招徵才，承諾「時力會持續為大家推出最好的人選，讓大家不用含淚投票」。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人。記者余承翰／攝影
由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人。記者余承翰／攝影

