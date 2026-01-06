「姊弟之爭」落幕！謝典霖稱不選縣長拚議長 與胞姊謝衣鳯理念無不合

2026年彰化縣長選舉，國民黨有2前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯表態爭取提名，但謝衣鳯的胞弟、縣議長謝典霖也展現企圖，政壇關注恐演變成「姊弟爭選縣長」。謝典霖今天傍晚正式表態，他不會選縣長，會繼續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。

謝典霖如果要繼續選議長，胞姊謝衣鳯選縣長，是否擔心選民不會接受？謝典霖說，這就要去問謝衣鳯及黨中央；至於姊弟長期不和問題，謝典霖說，他們的政治理念並無不合，只是對於他的孩子管教有不同意見而已。

謝衣鳯今中午以錄影方式表示，國民黨中央不論是過去的主席朱立倫或者是現在主席鄭麗文等黨內高層都曾表示，希望她能夠參選彰化縣長，她才在去年12月底做出表達；對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及生涯規劃，她相信他會做出最好的選擇。

謝典霖原預定本月5日針對是否選縣長做出「重大宣示」，但到今天中午仍未有動作，引起地方揣測。謝典霖今天傍晚才應媒體要求回應，他強調如同他之前宣布選黨主席一樣，只拋出議題討論，最後沒參選，這次縣長選舉一樣，只是拋出議題供參選人表示意見，他不會投入縣長選舉。

被問到不選縣長，是否繼續選議長？謝典霖說：「不然咧？」他會繼續爭取連任議長。

藍營已表態的柯呈枋表示，選舉不該流於個人或家族層次的討論，他相信黨中央不會預設立場，唯有回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接回應民意的方式；洪榮章則表示，未來縣長提名人選的產生方式，在團結前提下，他以大局為重，完全配合黨的決定。