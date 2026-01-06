快訊

F-16戰機失事 賴總統指示全力搜救：務必以確保人員平安為最高目標

台灣人為何這麼愛去日本玩？一票人曝3誘因：哪一國比得上

空軍證實！F-16戰機豐濱外海失聯 飛行員跳傘搜救中

拚台南市長初選黃昏市場衝刺 林俊憲：民調已出現黃金交叉

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
林俊憲今天前往永康尚青黃昏市場拜票，全力衝刺市長初選。圖／林俊憲提供
林俊憲今天前往永康尚青黃昏市場拜票，全力衝刺市長初選。圖／林俊憲提供

民進黨台南市長初選進入最後倒數階段，立委林俊憲今天傍晚前往永康區尚青黃昏市場掃街拜票，逐攤向鄉親請託，向攤商與採買民眾一一致意，近期多份民調顯示林俊憲支持度持續上升、已出現「黃金交叉」超越對手。林俊憲表示，這份成績來自長期一步一腳印的努力，更來自市民對未來台南的期待，他會以更謙卑的態度，回應每一份支持。

針對永康發展，林俊憲指出，永康是台南人口最多、產業與生活機能最密集的行政區，交通改善、生活圈發展以及青年就業與育兒環境，都是市民最關心的議題。未來將以「永康新都會」為主軸，推動鐵路地下化永康段延伸，改善平交道與陸橋造成的交通瓶頸，並活化地上空間；同時以人為本優化人行環境，加速捷運藍線及公共運輸整體規劃，讓生活更便利、城市更友善。

林俊憲也提到，選戰期間獲得行政院前院長蘇貞昌與前台南縣長陳唐山公開力挺，是對他多年來為台南打拚的高度肯定，也是一份責任。

林俊憲強調，初選不只是競爭，同時也是是向市民展現準備度的重要時刻，未來將以更高標準推動城市治理，讓永康成為宜居、好行、充滿活力的城市核心。他也懇請鄉親在初選關鍵時刻全力支持，讓這股來自基層的力量，持續推動台南向前

林俊憲 行政院 拜票 民進黨 黃昏市場 台南

