「不參與彰化縣長選舉」謝典霖揭未來規劃 被問姊弟不合傳聞這樣說

之前傳出姐弟鬩牆的彰化議長謝典霖今天表示，他表示不會繼續參與縣長選舉，但會繼續角逐議長大位。針對外界不滿姐姐謝衣鳯選縣長，弟弟選議長，謝家整碗捧的傳聞，他僅表示，現在是過渡期，議長是過渡期需要擔負的責任。另有傳聞他將被安排做不分區立委或是接姐姐區域立委的位置，他表示，沒有跟姐姐討論過這個問題。

謝典霖今天在彰化縣議會出面受訪，他表示之前與姐姐傳出不合，是因為自己小孩的教養問題，公事上的話，可能要問姐姐，他無法代她回答不合傳聞的問題。另外謝衣鳯選縣長，他當議長是否會引發外界議題，他將問題回拋給姐姐，要記者自己去問她相關的問題。