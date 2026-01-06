外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

立委謝衣鳯與彰化縣議會議長謝典霖姊弟是否投入2026年彰化縣長選舉？長期成為地方政壇關注焦點。謝衣鳯於去年12月底公開表態爭取縣長提名，謝典霖今正式出面表示，自己不會參選縣長，將持續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。

對於國民黨中央多次傳出希望由謝衣鳯代表參選縣長，謝典霖回應，相關安排「要問國民黨中央」，他無法代替姊姊發言。

外界長期揣測姊弟兩人政治互動緊張，甚至不合，謝典霖今也澄清，強調彼此政治立場並無不同，只是在對自己小孩教養方式上，各有自己的作法。

謝典霖近來活躍許多，並積極上電視、網路節目外，更凸顯愛運動形象，爭取青年支持，也在臉書屢屢傳達參選縣長的企圖，但語意隱晦，仍未公開表態。