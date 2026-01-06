外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長
立委謝衣鳯與彰化縣議會議長謝典霖姊弟是否投入2026年彰化縣長選舉？長期成為地方政壇關注焦點。謝衣鳯於去年12月底公開表態爭取縣長提名，謝典霖今正式出面表示，自己不會參選縣長，將持續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。
對於國民黨中央多次傳出希望由謝衣鳯代表參選縣長，謝典霖回應，相關安排「要問國民黨中央」，他無法代替姊姊發言。
外界長期揣測姊弟兩人政治互動緊張，甚至不合，謝典霖今也澄清，強調彼此政治立場並無不同，只是在對自己小孩教養方式上，各有自己的作法。
謝典霖近來活躍許多，並積極上電視、網路節目外，更凸顯愛運動形象，爭取青年支持，也在臉書屢屢傳達參選縣長的企圖，但語意隱晦，仍未公開表態。
謝典霖曾在12月媒體餐會上自稱辦理民調，預定在元月5日做出重大宣布，沒想到謝衣鳯卻趁在謝典霖在日本時，突襲在上月28日宣布爭取提名，據稱連其父謝新隆都被蒙在鼓裡；不過昨天各界期待謝典霖的「重大宣布」卻落空，外界認為姊弟間各有盤算、仍互不相讓，謝典霖直到今天才出面說明。
