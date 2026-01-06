快訊

停砍公教年金不適用修法前已退休人員？ 銓敘部秀公文法規澄清

獨／屏東女中畢旅門檻要9成同意…調查8成1同意 學生失望辦不成

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

聯合報／ 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
彰化縣議會議長謝典霖今天出面受訪，宣布將繼續選議員、爭取議長。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖今天出面受訪，宣布將繼續選議員、爭取議長。記者劉明岩／攝影

立委謝衣鳯彰化縣議會議長謝典霖姊弟是否投入2026年彰化縣長選舉？長期成為地方政壇關注焦點。謝衣鳯於去年12月底公開表態爭取縣長提名，謝典霖今正式出面表示，自己不會參選縣長，將持續投入縣議員選舉，並爭取連任議長。

對於國民黨中央多次傳出希望由謝衣鳯代表參選縣長，謝典霖回應，相關安排「要問國民黨中央」，他無法代替姊姊發言。

外界長期揣測姊弟兩人政治互動緊張，甚至不合，謝典霖今也澄清，強調彼此政治立場並無不同，只是在對自己小孩教養方式上，各有自己的作法。

謝典霖近來活躍許多，並積極上電視、網路節目外，更凸顯愛運動形象，爭取青年支持，也在臉書屢屢傳達參選縣長的企圖，但語意隱晦，仍未公開表態。

謝典霖曾在12月媒體餐會上自稱辦理民調，預定在元月5日做出重大宣布，沒想到謝衣鳯卻趁在謝典霖在日本時，突襲在上月28日宣布爭取提名，據稱連其父謝新隆都被蒙在鼓裡；不過昨天各界期待謝典霖的「重大宣布」卻落空，外界認為姊弟間各有盤算、仍互不相讓，謝典霖直到今天才出面說明。

彰化縣議會議長謝典霖今天出面受訪，宣布將繼續選議員、爭取議長。記者劉明岩／攝影
彰化縣議會議長謝典霖今天出面受訪，宣布將繼續選議員、爭取議長。記者劉明岩／攝影

謝衣鳯 彰化 國民黨

延伸閱讀

謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

相關新聞

外界揣測姊弟政治互動緊張 謝典霖否認參選彰化縣長：爭取連任議長

立委謝衣鳯與彰化縣議會議長謝典霖姊弟是否投入2026年彰化縣長選舉？長期成為地方政壇關注焦點。謝衣鳯於去年12月底公開表...

謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

國民黨2026年彰化縣長提名，國民黨目前有兩前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯表態爭取提名，謝衣鳯今天表示，她是前主席朱...

爭取宜蘭縣長選戰提名！吳宗憲拋政策辯論 張勝德：機制並無辯論

國民黨有意爭取提名參選宜蘭縣長的議長張勝德與立委吳宗憲，正等待黨中央協調。吳宗憲今受訪時拋出，盼在民調前進行政策辯論；對...

謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

彰化縣2026年底縣長選舉逐漸升溫，國民黨提名人選至今仍未拍板，立委謝衣鳯去年12月表態有意角逐縣長，被外界解讀搶先一步...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

民進黨高雄市長初選倒數衝刺 4立委拚車掃、找名人推薦

民進黨年底高雄市長初選進入最後一周，4綠委參選人陸續展開車掃行程，希望在最短時間內走遍高雄、強化選民印象。立委邱議瑩公布...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。