爭取宜蘭縣長選戰提名！吳宗憲拋政策辯論 張勝德：機制並無辯論
國民黨有意爭取提名參選宜蘭縣長的議長張勝德與立委吳宗憲，正等待黨中央協調。吳宗憲今受訪時拋出，盼在民調前進行政策辯論；對此，張勝德表示，他最近在幾波懇託會及新聞發布已陸續說明政策方向，讓選民充分了解，接下來要儘速透過黨中央的機制確定人選，但機制中並無辯論選項。
國民黨宜蘭縣黨部提名小組上月27日邀請兩人進行第一次協調，兩人參選意志堅定，決定交由黨中央10天內召開第二次協調會，如今距上次協調已過10天，立委吳宗憲今天在台北受訪提到，黨中央確實有其做法，黨主席強調希望協調、協調、再協調，目前就是等中央看什麼時候協調。
他認為，國民黨由誰出來競選宜蘭縣長，應該由「宜蘭人」決定，他與張勝德議長到目前為止是君子之爭，彼此之間沒有互相攻擊或抹黑，很純粹的競爭。
他說，最近思考會建議黨中央組發會，在民調前讓他跟張勝德議長進行一次公開辯論，不需煙硝、不需要互罵，而是單純針對政策提出願景，透過辯論告訴宜蘭人，兩人提出宜蘭的政策方向，如何帶領宜蘭走新路。
吳宗憲強調，自己過往的行政經驗，對於中央與地方垂直整合，或各縣市之間的水平連繫都很有信心，對宜蘭有規劃及願景，要把宜蘭帶向國際、帶到國門第一排，變成全國的重要縣市，讓宜蘭人有幸福感。
相較於民進在去年10月間已徵召提名宜蘭縣長參選人，藍營至今未定。張勝德表示，選戰整合需要時間，未來不管是藍藍合或是藍白合都需要時間，趕快整合才能恐固支持者的力量，雙方若再經黨中央協調不成，就按照黨的機制來走，節省時間，輪贏其實很單純，為了打贏選戰，決定人選的時間不能再拖下去。
