快訊

台中七期豪宅凶殘虐殺！老虎鉗硬拔門牙 同夥嚇壞：太可怕我不敢看

國防部機密精準標示立法院報告首發 連問候立委都標「無」

29歲歌手Jin Denim驚傳意外逝世！親妹發文證實：病魔纏身多年

聽新聞
0:00 / 0:00

謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

聯合報／ 記者劉明岩林敬家／彰化即時報導
國民黨去年12月7日在彰化議會舉辦黨慶，由主席鄭麗文切蛋糕，彰化縣下屆縣長4位可能提名人選，包括縣府參議柯呈枋（後排右1）、縣工策會總幹事洪榮章，以及兼任縣黨部主委的立委謝衣鳯（前排左3）、謝典霖（後排右3人）等人都出席。本報資料照片
國民黨去年12月7日在彰化議會舉辦黨慶，由主席鄭麗文切蛋糕，彰化縣下屆縣長4位可能提名人選，包括縣府參議柯呈枋（後排右1）、縣工策會總幹事洪榮章，以及兼任縣黨部主委的立委謝衣鳯（前排左3）、謝典霖（後排右3人）等人都出席。本報資料照片

國民黨2026年彰化縣長提名，國民黨目前有兩前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯表態爭取提名，謝衣鳯今天表示，她是前主席朱立倫及現任主席鄭麗文勸進才宣布爭取提名。對於此一說法，柯呈枋表示，相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，洪榮章則表示尊重黨中央以大局為重。

謝衣鳯是國民黨下屆彰化縣長熱門人選，但她的胞弟、縣議會議長謝典霖也展現參選企圖，姊弟爭選縣長讓外界議論紛紛。謝衣鳯今天自錄影片強調，國民黨中央不論是過去的朱主席或者是現在的鄭主席，黨內高層都曾表示，希望她能夠參選彰化縣的縣長，她才在去年12月底做出表達。對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。

彰化縣下屆縣長提名，國民黨仍在徵詢階段，如果協調不成即會辦理初選，希望在春曆春節前敲定人選。但在徵詢段，謝衣鳯表示，黨中央希望她出來選彰化縣長的說法，引起政壇議論。

柯呈枋表示，黨中央的任何傳聞他都予以尊重，也理解每位同志都有各自的選擇與規劃；至於謝典霖議長未來的職務安排與人生方向，屬於個人決定，外界不宜過度臆測。

柯呈枋強調，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式。

洪榮章則表示，黨中央持續在辦理徵詢中，對於未來的縣長提名人選的產生方式，在團結前提下，他以大局為重，完全配合黨的決定。

國民黨主席鄭麗文（右四）昨到彰化，彰化縣黨部主委謝衣鳯（粉衣）、前彰化副縣長柯呈枋（右後ㄧ）、洪榮章（左ㄧ）出席。記者林敬家/攝影
國民黨主席鄭麗文（右四）昨到彰化，彰化縣黨部主委謝衣鳯（粉衣）、前彰化副縣長柯呈枋（右後ㄧ）、洪榮章（左ㄧ）出席。記者林敬家/攝影

國民黨 謝衣鳯 柯呈枋 朱立倫 鄭麗文 彰化

延伸閱讀

謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

相關新聞

謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

國民黨2026年彰化縣長提名，國民黨目前有兩前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯表態爭取提名，謝衣鳯今天表示，她是前主席朱...

謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

彰化縣2026年底縣長選舉逐漸升溫，國民黨提名人選至今仍未拍板，立委謝衣鳯去年12月表態有意角逐縣長，被外界解讀搶先一步...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

民進黨高雄市長初選倒數衝刺 4立委拚車掃、找名人推薦

民進黨年底高雄市長初選進入最後一周，4綠委參選人陸續展開車掃行程，希望在最短時間內走遍高雄、強化選民印象。立委邱議瑩公布...

黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後...

黃國昌提籃白拚到最大再合 侯友宜這樣回應了

備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌提及，藍白兩黨其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。