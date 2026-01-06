謝衣鳯拋國民黨中央「勸進」說法 柯呈枋、洪榮章2參選人這樣回應

國民黨2026年彰化縣長提名，國民黨目前有兩前副縣長洪榮章、柯呈枋及立委謝衣鳯表態爭取提名，謝衣鳯今天表示，她是前主席朱立倫及現任主席鄭麗文勸進才宣布爭取提名。對於此一說法，柯呈枋表示，相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，洪榮章則表示尊重黨中央以大局為重。

謝衣鳯是國民黨下屆彰化縣長熱門人選，但她的胞弟、縣議會議長謝典霖也展現參選企圖，姊弟爭選縣長讓外界議論紛紛。謝衣鳯今天自錄影片強調，國民黨中央不論是過去的朱主席或者是現在的鄭主席，黨內高層都曾表示，希望她能夠參選彰化縣的縣長，她才在去年12月底做出表達。對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。

彰化縣下屆縣長提名，國民黨仍在徵詢階段，如果協調不成即會辦理初選，希望在春曆春節前敲定人選。但在徵詢段，謝衣鳯表示，黨中央希望她出來選彰化縣長的說法，引起政壇議論。

柯呈枋表示，黨中央的任何傳聞他都予以尊重，也理解每位同志都有各自的選擇與規劃；至於謝典霖議長未來的職務安排與人生方向，屬於個人決定，外界不宜過度臆測。

柯呈枋強調，選舉不該流於個人或家族層次的討論，重點仍應回到彰化的未來與縣政發展。他相信黨中央不會預設立場，回歸公平、公正、公開的初選機制，才是最直接、也最真實回應民意的方式。