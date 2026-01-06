謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

彰化縣2026年底縣長選舉逐漸升溫，國民黨提名人選至今仍未拍板，立委謝衣鳯去年12月表態有意角逐縣長，被外界解讀搶先一步卡位，讓原本傳出將宣布參選縣長的胞弟、彰化縣議會議長謝典霖，遲遲未見「重大宣布」，外界認為姊弟間各有盤算、仍互不相讓。謝衣鳯今強調，黨內高層勸進下，才在去年12月底正式表態參選。她也向謝典霖喊話，「相信他會做出最好的選擇」。

謝衣鳯表示，國民黨中央不論是過去的朱主席或者是現在的鄭主席，黨內的高層都曾表示，希望她能夠參選彰化縣的縣長，她才在去年12月底做出表達。對於謝議長未來是否職務上面的轉變，以及人生生涯的規劃，她相信他會做出最好的選擇。

謝衣鳯、謝典霖姊弟爭選縣長，一直是政壇熱門話題，謝家是彰化目前最具實力的政治家族，兩姊弟的祖父謝言信、母親都當過立委，謝立鳯是現任立委也是國民黨彰化縣黨部主委，謝典霖是現任議長，家族又經營第四台等產業，加上長期經營地方，擁有豐沛的金脈及人脈，在國民黨籍現任縣長王惠美即將任滿8年，謝衣鳯即是藍營最熱門的接棒人選，連民進黨也以她列為唯一假想敵，做為對比民調對象。

不過 ，國民黨在前副縣長洪榮章及柯呈枋相繼表態爭取提名，並大舉設置看板之際，謝衣鳳則是按兵不動，但仍積極參與各項活動場合，謝典霖則顯得活躍許多，凸顯愛運動形象，爭取青年支持，並積極上電視、網路節目外，更凸顯愛運動形象，爭取青年支持，更在臉書屢屢傳達參選縣長的企圖，但語意隱晦，仍未公開表態，

謝典霖曾在12月媒體餐會上自稱辦理民調，預定在元月五日做出重大宣布，沒想到謝衣鳯卻趁在謝典霖在日本時，突襲在上月28日宣布爭取提名，據稱他們的父親謝新隆都被蒙在鼓裡。直到昨天外界期待謝典霖的「重大宣布」落空，今天謝衣鳯卻又再度主動對弟弟隔空喊話，謝家究竟如何協調、國民黨提名最終花落誰家，仍有待時間揭曉。