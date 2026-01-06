快訊

防共諜！國防部祭公文機密新規定 基層怨：天兵政策

台積電尾盤大漲15元寫1705新天價 台股再創30576點新高

心情很沉重！星宇張國煒：今年14架新機加入壓力大 年終獎金不好擴充

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立委謝衣鳯爭取黨內提名參選縣長，謝家說她的胞弟謝典霖將有出路。圖／取自謝典林臉書
立委謝衣鳯爭取黨內提名參選縣長，謝家說她的胞弟謝典霖將有出路。圖／取自謝典林臉書

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣長；今謝家表示，縣長、縣議長之間只能二選一，謝典霖會另行安排出路。

地方政界紛傳謝衣鳯參選下屆縣長，決定前未告知父母，也有一說是經父母默許。謝家強調，如果他們當長輩的知道謝衣鳯決定參選，一定會陪謝衣鳯舉辦記者會，正式對外宣布這項訊息，怎可能「放她孤孤單單一個人去做」。

另有政壇人士指出，謝家安排謝典霖到國民黨擔任不分區立法委員，熟悉立法院運作和立委事務，若謝衣鳯勝選，謝典霖可參加第三選區立委補選，至於縣議長寶座將一如預期由目前副議長許原龍接任。

謝家未否認謝典霖不擔任不分區立委，僅說「還在看，還在找」，但很肯定的表示第三選區立委不可能禮讓民進黨，一定會為國民黨守住彰化西南角10鄉鎮。至於找誰出來參加補選，謝家暫不回應。

謝典霖如果不競選下屆縣議員，影響彰化縣北斗區縣議員選情。北斗區縣議員現有民進黨李俊諭、國民黨的謝典霖、劉淑芳、李浩誠、無黨籍吳錦潭，吳錦潭宣布將回鍋參選埤頭鄉長，現任鄉長杜懿彩宣布參選下屆縣議員，地方政壇預估兩人可順利「交接」。

北斗鎮民代表會主席陳世凱去年開始布局轉戰下屆縣議員，有意再度參選縣議員的民進黨前議員江熊一楓涉案被羈押，吳音寧得力助手巫宛萍將出馬參選縣議員，在劉淑芳、李浩誠、李俊諭有現任優勢的情形下，下屆縣議員選舉將出現陳世凱、巫宛萍的藍綠對決局面。

議員 謝衣鳯

延伸閱讀

謝衣鳯表態爭取提名彰化縣長 今與謝典霖坐一起…姐弟同台幾乎0互動

謝衣鳯搶先表態爭取選彰化縣長 謝典霖布局受牽動

【重磅快評】廟口挺綠委當縣長 賴清德不如鄉下廟公

表態願戰2026彰化縣長 謝衣鳯坦言：面對家族競合問題須解決

相關新聞

謝衣鳯稱黨內高層勸進才表態參選 喊話謝典霖「做出最好的選擇」

彰化縣2026年底縣長選舉逐漸升溫，國民黨提名人選至今仍未拍板，立委謝衣鳯去年12月表態有意角逐縣長，被外界解讀搶先一步...

黃國昌提籃白拚到最大再合 侯友宜這樣回應了

備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌提及，藍白兩黨其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把...

胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣...

民進黨高雄市長初選倒數衝刺 4立委拚車掃、找名人推薦

民進黨年底高雄市長初選進入最後一周，4綠委參選人陸續展開車掃行程，希望在最短時間內走遍高雄、強化選民印象。立委邱議瑩公布...

黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後...

蕭旭岑：3月前藍白合完成提名 鄭麗文已在內部會議指示

今年為地方大選，藍白是否合作將成為左右選舉關鍵。國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，表示已跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。