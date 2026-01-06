胞姊謝衣鳯要選彰化縣長 謝家：胞弟縣議長謝典霖另有出路

立法委員謝衣鳯宣布爭取參選下屆彰化縣長，為縣長、縣議長選情同時投下震撼彈，外傳謝衣鳯的胞弟縣議長謝典霖可能宣布也要參選縣長；今謝家表示，縣長、縣議長之間只能二選一，謝典霖會另行安排出路。

地方政界紛傳謝衣鳯參選下屆縣長，決定前未告知父母，也有一說是經父母默許。謝家強調，如果他們當長輩的知道謝衣鳯決定參選，一定會陪謝衣鳯舉辦記者會，正式對外宣布這項訊息，怎可能「放她孤孤單單一個人去做」。

另有政壇人士指出，謝家安排謝典霖到國民黨擔任不分區立法委員，熟悉立法院運作和立委事務，若謝衣鳯勝選，謝典霖可參加第三選區立委補選，至於縣議長寶座將一如預期由目前副議長許原龍接任。

謝家未否認謝典霖不擔任不分區立委，僅說「還在看，還在找」，但很肯定的表示第三選區立委不可能禮讓民進黨，一定會為國民黨守住彰化西南角10鄉鎮。至於找誰出來參加補選，謝家暫不回應。

謝典霖如果不競選下屆縣議員，影響彰化縣北斗區縣議員選情。北斗區縣議員現有民進黨李俊諭、國民黨的謝典霖、劉淑芳、李浩誠、無黨籍吳錦潭，吳錦潭宣布將回鍋參選埤頭鄉長，現任鄉長杜懿彩宣布參選下屆縣議員，地方政壇預估兩人可順利「交接」。

北斗鎮民代表會主席陳世凱去年開始布局轉戰下屆縣議員，有意再度參選縣議員的民進黨前議員江熊一楓涉案被羈押，吳音寧得力助手巫宛萍將出馬參選縣議員，在劉淑芳、李浩誠、李俊諭有現任優勢的情形下，下屆縣議員選舉將出現陳世凱、巫宛萍的藍綠對決局面。