聽新聞
0:00 / 0:00
黃國昌提籃白拚到最大再合 侯友宜這樣回應了
備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌提及，藍白兩黨其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把各自的盤撐到最大，撐到最大以後，再來合」，更指他的民調與李四川在不同族群各有領先，讓外界憂心是否藍白合又破局？
今新北市長侯友宜表示，他認為黨有黨的規劃與機制，選舉也都只是一時的，拚市政建設才是最重要的事，所以外界都不用擔心，會全力以赴做出有感的建設，市民朋友一定就會支持這個能做事的好人。
由於國民黨新北市黨部提名小組近日已展開市長人選徵詢及協商階段，新北副市長劉和然近日活動行程滿檔，更常與侯友宜同框出席活動，今劉和然也陪同侯出席捷運局中和光復線起點站視察，當侯友宜提及全力做出有感建設時，劉在一旁則頻頻點頭說「做好市政最重要」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言