蕭旭岑：3月前藍白合完成提名 鄭麗文已在內部會議指示

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
圖為國民黨主席鄭麗文出席中央黨部元旦升旗，期許黨員同志，國民黨為國為民不為黨，繼續拿出好的執政成績，為民服務，勇於任事，2026贏得全面勝利。記者林俊良／攝影
今年為地方大選，藍白是否合作將成為左右選舉關鍵。國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，表示已跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，黨主席鄭麗文在內部會議中指示，許多重要選區要盡早讓支持者安心。

蕭旭岑今早接受「千秋萬事」專訪談及藍白合。他表示，2026提名部分，國民黨副主席兼秘書長李乾龍跟組發會努力中，各縣市都有在談，包括不再連任的縣市需要協調或初選都有動起來，涉及內部問題他就不便多說。鄭麗文上任後為國民黨帶來新風格、新改變，她很堅持有困難的她先做，所以台南、高雄、屏東等艱困選區先行提名。

蕭旭岑透露，已跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提名，鄭麗文在內部會議中指示，許多重要選區要盡早讓支持者安心，不要讓大家覺得因種種因素而沒有定案，要讓國民黨支持者安心，鄭麗文的風格是直球對決。

蕭旭岑談及副主席分工，他說他跟副主席張榮恭都是負責兩岸交流，但張榮恭很資深，人脈比他還多，因此由張榮恭領導，他則負責青年交流等的兩岸事務。

蕭旭岑也說，今年賴清德總統將全面緊縮兩岸交流，透過司法手段偵辦在野黨立委，讓民進黨取得國會多數，若無法成功，就會「硬幹」用行政命令執行。

蕭旭岑舉五名大法官去年逕自做出憲訴法修正案違憲的判決為例，他說，連憲法法庭「五人幫」都能違法復活，行政院可以不副署立法院三讀通過的法律，賴清德很有可能會以「前往境外敵對勢力為由」，用行政命令在內政部移民署限制立委出境，今年將進入行政命令取代立法的恐怖年。

蕭旭岑 藍白合 鄭麗文

