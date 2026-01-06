影／台灣前進陣線公布2026首波候選人 王婉諭：持續推出最好人選

快訊

攝影中心／ 記者余承翰／台北即時報導
由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人，時代力量黨主席王婉諭被問到時力日前在104人力銀行徵求候選人一事，她表示，大家對於政治的疲憊或厭惡，雖會讓人願意參與公共事務，但是卻不太願意參與政治，因此時力以及所有政黨有責任向社會舉才、廣招徵才，時力會持續為大家推出最好的人選，讓大家不用含淚投票。記者余承翰／攝影
台灣前進陣線今公布2026年選舉首波提名議員候選人，小民參政歐巴桑聯盟提名新北市第4選區（三重、蘆洲）的陳宛毓，以及桃園市第1選區（桃園）的沈佩玲；台灣基進的名人台北市第2選區（南港、內湖）的醫師吳欣岱，以及台南市第7選區（永康）的吳依潔；台灣綠黨提名新北市第3選區（新莊）的該黨共同召集人甘崇緯，以及新北市第9選區（新深石坪、烏來）的張佑輔；時代力量則提名台中市第13選區（大里、霧峰）的鄒明諺。

由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人，吳依潔（左起）、鄒明諺、沈佩玲、張佑輔、甘崇緯、陳宛毓、吳欣岱一同簽署候選人承諾書，盼為台灣政治帶來新氣象。記者余承翰／攝影
由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人，吳依潔（左起）、鄒明諺、沈佩玲、張佑輔、甘崇緯、陳宛毓、吳欣岱盼一同為台灣政治帶來新氣象。記者余承翰／攝影
由台灣基進、時代力量、台灣綠黨、小民參政歐巴桑聯盟組成的「台灣前進陣線」，今天公布2026年地方選舉首波提名議員候選人，吳依潔（前排左起）、鄒明諺、沈佩玲、張佑輔、甘崇緯、陳宛毓、吳欣岱盼一同為台灣政治帶來新氣象。記者余承翰／攝影
