國民黨何時協調宜蘭、花蓮誰出征？ 牛煦庭：別過度執著時間表

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立法院黨團今開台灣未來帳戶記者會。記者劉懿萱／攝影
國民黨立法院黨團今開台灣未來帳戶記者會。記者劉懿萱／攝影

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德上周協調，兩人皆表達強烈參選意願，未達共識，預期將再協調，若不成將初選。吳宗憲今回應，他不清楚時程，但他很清楚一點是黨主席鄭麗文曾說，真的協調不成才走初選；國民黨發言人牛煦庭則說，過度執著時間表，反而對國民黨選情不利。

吳宗憲今出席國民黨團記者會，會後被問及黨內宜蘭縣長候選人何時將再協調，他說身為相關當事人，並未跟黨中央談論任何節奏以及規定，因為不該球員兼裁判，有刻意保持保持距離。不過有看到媒體寫是希望2月決定國民黨的候選人、3月談藍白合，事實上如何他不知道，但他很清楚一點是，黨主席曾說希望各地候選人能夠協調、協調、再協調，真的協調不成才走初選解決。

吳宗憲說，地方協調結束後，黨中央會找一個時間幫大家協調，並秉持國民黨是團結的政黨，宜蘭從之前到現在，他跟另外一位國民黨的候選人從沒有惡言相向、互揭瘡疤。雖然地方上有一些耳語，但他也從來不去追究是誰在放；同時再三要求團隊不做任何人身攻擊，不會因為這件事拋棄對人格的要求。

國民黨立委、發言人牛煦庭說，黨中央操持2026的大選，關鍵是能選出最能夠打贏選戰的候選人，因此在各個不同戰盤的協調有因地制宜，並在過程中力求圓滿非常重要，因此如果大家過度執著時間表，讓焦慮影響整個選戰鋪排的話，對國民黨選情反而不利。

至於花蓮縣長選舉整合情形，牛煦庭強調，任何一個戰盤首先要因地制宜，其次先協調，協調之後不成之後才有進入初選可能性。黨中央包含提名小組在內，都會盡力讓這個過程圓滿，並尊重每一個參選同志的資格及意願，而黨中央做出的最後決定，必然以2026的勝選為最大目標，希望大家給黨中央多一點的時間。

國民黨 牛煦庭 宜蘭 吳宗憲 張勝德 鄭麗文

相關新聞

國民黨何時協調宜蘭、花蓮誰出征？ 牛煦庭：別過度執著時間表

下屆宜蘭縣長選舉，國民黨有立委吳宗憲、議長張勝德上周協調，兩人皆表達強烈參選意願，未達共識，預期將再協調，若不成將初選。...

遭控關說台電「堂弟電費罰款減半」 陳亭妃抗議：內容不實

民進黨台南市長初選將進行民調，初選參選人、立委陳亭妃近日遭爆料，透過幕僚介入其堂弟陳翰宣的竊電案件，將台電高達160餘萬...

黃國昌：藍白整合先談政策及願景 再簽正式協議選出最強團隊

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計農曆年後拍板藍白整合進度。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨會盡快提出全國共同政見，然後...

黃國昌提籃白拚到最大再合 侯友宜這樣回應了

備戰2026地方大選，有意參選新北市長的民眾黨主席黃國昌提及，藍白兩黨其實不用那麼快形成一對一，「民眾黨跟國民黨想辦法把...

蕭旭岑：3月前藍白合完成提名 鄭麗文已在內部會議指示

今年為地方大選，藍白是否合作將成為左右選舉關鍵。國民黨副主席蕭旭岑今早接受專訪，表示已跟民眾黨約定好，3月前藍白要完成提...

影／楊瓊瓔爭取選台中市長到沙鹿拜票 顏寛恒全程陪

國民黨下屆台中市長參選人選未定，該黨台中立委先分邊站？立委楊瓊瓔要爭取代表國民黨選下屆台中市長，她今天到沙鹿菜市場拜票，...

