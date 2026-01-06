影／楊瓊瓔爭取選台中市長到沙鹿拜票 顏寛恒全程陪

國民黨下屆台中市長參選人選未定，該黨台中立委先分邊站？立委楊瓊瓔要爭取代表國民黨選下屆台中市長，她今天到沙鹿菜市場拜票，當地立委顏寛恒全程陪同，顏寛恒說，楊瓊瓔長期幫助沙鹿的進步和發展，他有段時間不在立法院，都請楊瓊瓔協助，他感恩在心。

立委顏寛恒表示，楊瓊瓔是沙鹿學校畢業，他都喊對方姐姐，她從省議員至今超過30年，一直協助沙鹿的進步，像這個菜市場位於低窪處常淹水，楊瓊瓔都協助爭取經費改善；顏寛恒說，他有段時間不在立法院，都請楊瓊瓔委員協助，感恩在心，沙鹿人也很熟悉楊瓊瓔，她回到菜市場好像回到自己家，很感謝她能到沙鹿菜市場，告訴鄉親她的新年願望，希望為大家做更多事，因此他今天陪同楊瓊瓔到沙鹿菜市場。

顏寛恒陪楊瓊瓔市場拜票，也幫忙送宣傳品，沿途許多攤販為楊瓊瓔加油，有人送蒜頭和菜頭預祝她，楊瓊瓔沿途拜票，她問一名男子「瓊瓔姐姐來當台中市長好不好？」男子笑著和她握手說好。