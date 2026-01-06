快訊

馬杜洛首度現身紐約聽證會：我是無辜的，我沒罪！

委內瑞拉正式變天！副總統宣誓就職 宣布全國實施緊急狀態逮親美人士

好市多會費將漲價 先掀一波搶辦潮？官方4月前辦卡規則曝光

遭控關說台電「堂弟電費罰款減半」 陳亭妃抗議：內容不實

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳亭妃。圖／聯合報系資料照片

民進黨台南市長初選將進行民調，初選參選人、立委陳亭妃近日遭爆料，透過幕僚介入其堂弟陳翰宣的竊電案件，將台電高達160餘萬元的追償罰金關說至80萬元。陳亭妃今天在臉書澄清，沒有任何堂弟叫「陳翰宣」，相關內容完全不實，已造成名譽傷害，要求媒體臉書立即下架。

爆料內容指出，陳亭妃的堂弟陳翰宣在台南經營早餐店「索宸極香」及一家自助洗衣店，去年2月，台電台南區營業處稽查發現，「索宸極香」透過彎曲齒輪改造電表內部結構進行竊電，隨後稽查其經營的自助洗衣店，也發現類似行為，於事追償電費共160餘萬元，陳翰宣本人也已簽字確認，但陳亭妃得知此事後，指派台南服務處辦公室副主任李苑萍直接與台電「協調」，160萬元的款項被減免至80餘萬元，被質疑濫權。

陳亭妃表示，相關指控完全不實，拒絕抹黑一條龍，拒絕抹黑產業鏈，拒絕藍營介入民進黨初選，台南的未來，應回到政策與能力，而不是造謠抹黑，也請所有引用者同步更正、下架，拒絕抹黑一條龍，拒絕抹黑產業鏈，拒絕藍營介入民進黨初選。

陳亭妃 民進黨 台電

延伸閱讀

選市長鐵馬進山區 陳亭妃：12年爭取農水利建設護農民

陳亭妃展開37區鐵馬行動 這個勳章信物與他有關引話題

台南市長民調林俊憲首次超車陳亭妃？ 粉專曝玄機

拚市長打鐵馬行動政府 陳亭妃：民調5成6支持穩居第一

相關新聞

江啟臣、楊瓊瓔誰選台中 藍16日協調

迎戰2026，民進黨由立委何欣純參選台中市長，國民黨則有立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔表態爭取，傳出黨中央將在本月16日...

影／楊瓊瓔爭取選台中市長到沙鹿拜票 顏寛恒全程陪

國民黨下屆台中市長參選人選未定，該黨台中立委先分邊站？立委楊瓊瓔要爭取代表國民黨選下屆台中市長，她今天到沙鹿菜市場拜票，...

遭控關說台電「堂弟電費罰款減半」 陳亭妃抗議：內容不實

民進黨台南市長初選將進行民調，初選參選人、立委陳亭妃近日遭爆料，透過幕僚介入其堂弟陳翰宣的竊電案件，將台電高達160餘萬...

【重磅快評】台中「姐弟心結」難解 誰會笑著撿到槍？

國民黨台中市長提名浮現「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和江啟臣二搶一，兩人至今連何時協調都有齟齬；台中市長盧秀燕維持中立、國民黨...

觀察站／基隆府會首長熱戰 拚城市治理能力

2026基隆市長一役上演府會首長對決，藍營有別於一般連任者，改採「以攻為守」戰法，頻開記者會猛攻綠營提名的童子瑋，童也一...

基隆市長選情升溫 謝國樑童子瑋頻過招

基隆市長選情升溫，藍營昨酸民進黨參選人童子瑋是看板王，全市看板逾50面，且沒黨徽，指「金流不能黑箱、做人不能忘本」。童子...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。