遭控關說台電「堂弟電費罰款減半」 陳亭妃抗議：內容不實

民進黨台南市長初選將進行民調，初選參選人、立委陳亭妃近日遭爆料，透過幕僚介入其堂弟陳翰宣的竊電案件，將台電高達160餘萬元的追償罰金關說至80萬元。陳亭妃今天在臉書澄清，沒有任何堂弟叫「陳翰宣」，相關內容完全不實，已造成名譽傷害，要求媒體臉書立即下架。

爆料內容指出，陳亭妃的堂弟陳翰宣在台南經營早餐店「索宸極香」及一家自助洗衣店，去年2月，台電台南區營業處稽查發現，「索宸極香」透過彎曲齒輪改造電表內部結構進行竊電，隨後稽查其經營的自助洗衣店，也發現類似行為，於事追償電費共160餘萬元，陳翰宣本人也已簽字確認，但陳亭妃得知此事後，指派台南服務處辦公室副主任李苑萍直接與台電「協調」，160萬元的款項被減免至80餘萬元，被質疑濫權。

陳亭妃表示，相關指控完全不實，拒絕抹黑一條龍，拒絕抹黑產業鏈，拒絕藍營介入民進黨初選，台南的未來，應回到政策與能力，而不是造謠抹黑，也請所有引用者同步更正、下架，拒絕抹黑一條龍，拒絕抹黑產業鏈，拒絕藍營介入民進黨初選。