【重磅快評】台中「姐弟心結」難解 誰會笑著撿到槍？

國民黨台中市長提名浮現「姐弟之爭」，立委楊瓊瓔和江啟臣二搶一，兩人至今連何時協調都有齟齬；台中市長盧秀燕維持中立、國民黨主席鄭麗文宣稱公平，姐弟心結若成鷸蚌相爭，民進黨將坐收漁翁之利。

盧秀燕台中政績獲得高民意支持，原本外界預期可順利交棒，但楊瓊瓔意外殺出程咬金，導致國民黨提名橫生變數；民進黨台中市長參選人何欣純早早就位，反倒是國民黨陷入僵局。

江啟臣1月4日大坑登山活動，至少5位藍白議員參選人一路跟隨；同一天，楊瓊瓔出席大里拔蘿蔔活動，意外與何欣純和3位綠營議員同框合照。外傳黨中央傾向內參民調決定人選，若協調不成將啟動初選機制；藍營支持者憂心，台中優勢恐成劣勢，讓對手笑著撿到槍。

《上報》日前報導，根據藍營內部民調，江啟臣41.4%支持度大幅領先楊瓊瓔12.9%，勝負懸殊；即使民調互比，江啟臣39.9％碾壓何欣純19.9%、楊瓊瓔則以28.2%微幅領先何欣純26.8%，高下立判。根據《匯流新聞網》去年底民調，江啟臣民調43.9％領先何欣純25％，看好度江也以52.7％狠甩何的21.5％，兩人差距巨大且顯著。其實用膝蓋想也知道，民進黨期待的對手是誰。

國民黨中央擬於1月16日協調，但江、楊不同調，據悉，黨中央高層上周親赴台中探詢也未果。盧秀燕昨天舉辦中台灣燈會記者會，媒體焦點變成姐弟同框，兩人與盧合照的距離也成話題。

江啟臣昨證實，尊重黨中央安排，希望愈快愈好，他先前回應黨部，去年12月25日可協調，楊瓊瓔卻稱最快時間是今年1月16日，他還沒有收到黨中央正式通知；楊瓊瓔則表示，確實已收到告知，尊重黨中央的提名機制與節奏。鄭麗文昨受訪表示，台中市、宜蘭縣等黨內協調時程正積極推動，秉持不偏不倚、公平公正的原則。

各地選情大不同，背後暗藏玄機。宜蘭縣面臨吳宗憲、陳琬惠的藍白競合問題，新北市也有李四川和黃國昌相爭，鄭麗文卻提早鬆口要徵召李四川；台中市完全是國民黨「家務事」，台南市長可以徵召提名謝龍介，成功協調陳以信退選，「台南模式」卻不適用楊瓊瓔和江啟臣，黨內質疑標準為何？

台中市長人選若無法在1月底之前敲定，2月農曆年假恐錯過黨提名人拜票的好時機，時程延宕下去，民調落後者固然有時間衝刺，但母雞搞不定，苦的是小雞，許多藍白小雞參選人還找不到市長母雞合掛看板。

歷年大選常喊出「決戰中台灣」，台中是傳統搖擺州，前市長林佳龍可從大勝20萬票，競選連任時變成狂輸20萬票，國民黨不要小覷台中選民的智慧。

台中和彰化唇齒相依，今年都是充滿挑戰的交棒年，彰化更面臨「8年魔咒（藍營執政8年就變天）」，藍白若提名內訌，民進黨必派重兵進駐中台灣，「沒有2026、沒有2028」，若是為了「卡住某某人」陰謀，結果可能卡住重返執政的契機，國民黨失去的就不只是單一縣市的問題而已。

8年前國民黨台中市長初選，盧秀燕險勝江啟臣0.6個百分點，「姐弟團結」締造佳話，奠定盧秀燕藍營一姐的基礎；8年後再度上演「姐弟之爭」翻版，國民黨高層若各有盤算，在綠營暗助下，最後變成黨內互打、親痛仇快，這是誰最樂見的劇本？