觀察站／基隆府會首長熱戰 拚城市治理能力

2026基隆市長一役上演府會首長對決，藍營有別於一般連任者，改採「以攻為守」戰法，頻開記者會猛攻綠營提名的童子瑋，童也一反選舉常態，一出場就站路口拉抬聲勢，可預期基隆將是一場充滿話題的熱戰。基隆消費、就業機能高度依賴雙北，面臨產業轉型挑戰，能否提出感動選民、拉近基隆與雙北距離的具體願景將是勝選關鍵。

謝國樑擔任3屆立委後從商，2022年重返政界，基隆市長一役，讓台灣頭從綠地變藍天。議員部分，綠營雖有斬獲，仍小輸國民黨1席，但議長選舉，童子瑋分獲親民黨、國民黨各1名議員相挺出線，在基隆政壇寫下拍案驚奇一頁。

謝上任初期面對綠營罷免戰術，情緒一度波動，重新沉澱後，應對罷免方步步進逼，益見韌性沉穩。2026基隆市長選戰，謝、童領軍對壘，明爭暗鬥終不可免。

面對謝國樑執政優勢，加上童子瑋自知「出道」較晚，知名度相對落後，先前鴨子划水布局已久，甫獲民進黨提名，掛看板、出貼圖、站路口，綿密出招，試圖在謝國樑口中的「鐵板一塊」，找出裂解突破口。

行人友善、騎樓整平是謝國樑引以為傲的執政成績，基隆捷運先期工程開工，更如服下定心丸。迎戰童子瑋可能的爆發力，童營每回出招，謝營不敢輕忽，謝市府、藍黨部分進合擊，以攻為守避免被壓著打，也強化攻防能量。

謝、童皆出身基隆世家，兩人相爭既是藍綠對決，也在比拚人脈網絡。基隆捷運路線、旭川河3棟大樓拆遷、崁仔頂魚市遷址等攸關基隆城市發展議題，仍待兩人提出願景，除了比個人形象魅力，更在比城市治理能力。