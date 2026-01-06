黃國昌：藍白基本盤拚到最大再合

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調在野陣營人選。民眾黨主席黃國昌昨表示，台灣的政治處於三角形，兩邊合一定大於第3邊，現在不用太快形成一對一局面，藍白應該各自把基本盤「拚到最大再來合」。

黃國昌昨接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對國民黨預計春節前確定新北市長人選，他說，尚未接到相關訊息，對此完全不會排斥。主持人問，是否擔心重演2023年藍白破局？黃直言「不會」，因兩黨會先推出共同政見，台灣未來帳戶就是具體行動，接下來才會針對選舉規則簽訂政黨協議，如同日本自由民主黨與維新會合作，「他們簽訂的政黨協議清清楚楚」。

針對縣市長選舉規則，黃國昌說，民眾黨秉持現任優先立場，例如台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑競選連任，民眾黨則會繼續提名新竹市長高虹安，「全都是現任者優先」，一旦簽訂政黨協議，民眾黨就不會徵召。

黃指出，民眾黨想展現基本態度，就是向民眾推出最強人選，這也是藍白兩黨主席會面的共識，「如果真的有比我們更強的人選，可以做到這件事情，人家參選天經地義，這有什麼好抱怨的？只能代表我們還不夠強，還要再想辦法成長」。

主持人追問，藍白兩黨如何避免重蹈破局覆轍？黃則表示，「違反協議的人，選民就制裁他」，依目前藍白合作氛圍，在位者須傾聽基層心聲，大家都早已受夠賴清德總統，「誰敢違反這架構就是罪人，選民就制裁他」。

黃坦言，自己和台北市副市長李四川在不同族群各有領先，現階段還是希望各自把基本盤撐大，「兩邊合大於第3邊，這優勢才會清楚展現」，如果太早走向一對一局面，三角形優勢將不復存在，「反而會偏向五五波，開始變成兩極對立」。

記者李宗祐、魯永明、林伯驊／嘉義報導

民眾黨前主席柯文哲宣布Long Stay嘉義市，為黨籍立委張啓楷輔選下屆市長選舉，地方藍營焦慮「藍白合」進度，原有意參選的國民黨嘉市議員陳家平昨宣布退出黨內競爭，他說，盼產生激將作用，加速藍白整合。