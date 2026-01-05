張惇涵出戰桃園？綠稱人才濟濟 藍諷「聖上」如坐針氈

2026桃園市長選戰升溫，民進黨部分，除總統府副秘書長何志偉、正國會不分區立委王義川、法務部次長黃世杰，日前在立院答詢表現突出的行政院秘書長張惇涵今也被點名出戰。對此，藍綠各有解讀，綠營稱黨內人才濟濟但難以決定，藍營則諷張惇涵光靠一場答詢就衝擊何志偉選情，「當今聖上」恐如坐針氈。

張惇涵曾在桃園市政府擔任新聞處長，後進中央歷練，現任行政院秘書長。日前在立法院備詢時，張表現突出，被媒體形容一戰成名，外界也點名他出戰桃園，可與現任市長張善政形成「秘書長和前行政院長的對決」。

對於相關人選，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香今僅低調表示「目前還沒」。民進黨議員黃瓊慧說，無論是積極爭取曝光、勤快跑基層的何志偉，還是戰力滿點的張惇涵，都顯示民進黨內人才濟濟，不是沒有人來選，而是無法決定。

黃瓊慧指出，何志偉擔任過議員、立委，現在擔任總統府副秘書長，近一年來積極在桃園拜會基層、經營組織、認識人脈，一步一腳印讓市民熟悉他的存在，很有誠意地在爭取桃園市長的提名。

黃瓊慧說，至於張惇涵過去在桃市府擔任新聞處長，對桃園有一定程度的熟悉和了解，本來就戰力滿點，經過中央的歷練，功力火候又更成熟，若和曾任行政院長的張善政對決，一定話題性十足，但還是要看個人意願。

國民黨議員凌濤則說，何志偉是賴清德指定人選，基層跑這麼久，民調卻未見拉抬，眼見張善政施政支持度突破7成，民進黨桃園市黨部越選越慌，何志偉也宛如「桃園潘鳳」，慘到連張惇涵一場立法院備詢都可以衝擊初選選情。

凌濤表示，如今的桃園彷彿一場「三國殺」，何志偉是賴人馬沒有被桃園買單、王義川是正國會代表，但非常不認真，當今聖上恐怕如坐針氈，面對黨內各派系挑戰，難以入眠。