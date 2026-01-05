【即時短評】謝國樑對決童子瑋 既是藍綠之爭 也是世家比拚人脈

3年多前的基隆市議長選舉，童子瑋阻斷國民黨議長蔡旺璉連任之路，展現過人的政治城府和手腕。同一時間，國民黨市長謝國樑重返政壇，經歷罷免案考驗，益見韌性沉穩。2026基隆市長選戰，兩人領軍對壘，明爭暗鬥終不可免。

2022年基隆市長選舉，國民黨提名謝國樑，從民進黨手中贏回市長職務。議員部分，綠營雖有斬獲，仍小輸國民黨1席。同年12月25日議長選舉，童子瑋分獲親民黨、國民黨各1名議員相挺出線，在基隆政壇寫下拍案驚奇的一頁。

謝國樑擔任3屆立委後從商，2022年重返政界，代表國民黨力克民進黨對手蔡適應。謝上任初期面對綠營罷免戰術，情緒一度波動。重新沉澱後，應對罷免方步步進逼，回應釋疑更顯沉穩，並在基隆頭一遭市長罷免案落幕後蛻變進化。

面對謝國樑的執政優勢，加上童子瑋自知「出道」較晚，知名度相對落後，先前鴨子划水布局已久，甫獲民進黨提名，掛看板、出貼圖、站路口，綿密出招，試圖在謝國樑口中的「鐵板一塊」，找出裂解突破口。

行人友善、騎樓整平是謝國樑引以為傲的執政成績，基隆捷運先期工程開工動土，更如服下定心丸。迎戰童子瑋可能爆發力，童營每回出招，謝營不敢輕忽，透過市府、市黨部系統拆解回擊，凝聚支持者向心力。

謝、童相爭既是藍綠對決，兩人皆出身基隆世家，也在比拚人脈網絡。基隆捷運路線、 旭川河3棟大樓拆遷、崁仔頂魚市遷址等攸關基隆城市發展的議題，仍待兩人提出願景，爭取更多不分顏色的自主性公民支持。

謝國樑不是典型國民黨選將，童子瑋也非典型民進黨候選人，同為基隆政壇俊彥，兩人對決，除了比個人形象魅力，也在比城市治理能力。基隆市長選舉今年11月28日投票，兩人勝負，選民當天定奪。