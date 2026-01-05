快訊

竊台積電2奈米核心技術 高檢署再揪出1內鬼…起訴求刑8年

LINE手機雙開攻略！OL求「公私分離」 安卓機最方便、iPhone四招可用

想賺高薪被男友哄騙至柬埔寨 20歲女網紅雙腿骨折被棄街頭

【即時短評】謝國樑對決童子瑋 既是藍綠之爭 也是世家比拚人脈

聯合報／ 本報記者邱瑞杰
基隆市長謝國樑連任選戰，面臨基隆市議長童子瑋的挑戰。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑連任選戰，面臨基隆市議長童子瑋的挑戰。記者余承翰／攝影

3年多前的基隆市議長選舉，童子瑋阻斷國民黨議長蔡旺璉連任之路，展現過人的政治城府和手腕。同一時間，國民黨市長謝國樑重返政壇，經歷罷免案考驗，益見韌性沉穩。2026基隆市長選戰，兩人領軍對壘，明爭暗鬥終不可免。

2022年基隆市長選舉，國民黨提名謝國樑，從民進黨手中贏回市長職務。議員部分，綠營雖有斬獲，仍小輸國民黨1席。同年12月25日議長選舉，童子瑋分獲親民黨、國民黨各1名議員相挺出線，在基隆政壇寫下拍案驚奇的一頁。

謝國樑擔任3屆立委後從商，2022年重返政界，代表國民黨力克民進黨對手蔡適應。謝上任初期面對綠營罷免戰術，情緒一度波動。重新沉澱後，應對罷免方步步進逼，回應釋疑更顯沉穩，並在基隆頭一遭市長罷免案落幕後蛻變進化。

面對謝國樑的執政優勢，加上童子瑋自知「出道」較晚，知名度相對落後，先前鴨子划水布局已久，甫獲民進黨提名，掛看板、出貼圖、站路口，綿密出招，試圖在謝國樑口中的「鐵板一塊」，找出裂解突破口。

行人友善、騎樓整平是謝國樑引以為傲的執政成績，基隆捷運先期工程開工動土，更如服下定心丸。迎戰童子瑋可能爆發力，童營每回出招，謝營不敢輕忽，透過市府、市黨部系統拆解回擊，凝聚支持者向心力。

謝、童相爭既是藍綠對決，兩人皆出身基隆世家，也在比拚人脈網絡。基隆捷運路線、 旭川河3棟大樓拆遷、崁仔頂魚市遷址等攸關基隆城市發展的議題，仍待兩人提出願景，爭取更多不分顏色的自主性公民支持。

謝國樑不是典型國民黨選將，童子瑋也非典型民進黨候選人，同為基隆政壇俊彥，兩人對決，除了比個人形象魅力，也在比城市治理能力。基隆市長選舉今年11月28日投票，兩人勝負，選民當天定奪。

基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。圖／童子瑋議長辦公室提供
基隆市長謝國樑連任選戰，面臨基隆市議長童子瑋的挑戰。記者余承翰／攝影
基隆市長謝國樑連任選戰，面臨基隆市議長童子瑋的挑戰。記者余承翰／攝影
基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選基隆市長，挑戰現任市長謝國樑。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

謝國樑 國民黨 童子瑋 基隆

延伸閱讀

參選基隆市長 童子瑋全市掛看板 藍要求金流不能黑箱 綠說展現行動力

童子瑋挑戰謝國樑再出招 今早首次站路口向民眾道早安

基市議長童子瑋指總預算卡關影響TPASS 籲市府說明 基市府：沒有回應

影／藍批提名「皇親國戚」送童書政治操作 童子瑋辦：口水無助市政

相關新聞

【即時短評】謝國樑對決童子瑋 既是藍綠之爭 也是世家比拚人脈

3年多前的基隆市議長選舉，童子瑋阻斷國民黨議長蔡旺璉連任之路，展現過人的政治城府和手腕。同一時間，國民黨市長謝國樑重返政...

【重磅快評】阿扁心寒勝導彈 直接命中這3人

前總統陳水扁欲主持電視網路節目遭中監駁回，他在臉書發文稱過去前總統馬英九挺言論自由讓他在北監時可以投書，現在主持節目被擋...

【即時短評】沒勇氣特赦、又沒魄力讓扁回籠 阿扁之亂會成賴的心頭患？

前總統陳水扁主持的電視節目「總統鏡來講」未播先停，他自爆是因行政院長卓榮泰下令禁播，將矛頭指向府院，綠營內解讀是要向賴清...

【即時短評】若彈劾總統是浪費時間 修兩岸條例就是打假球

民進黨立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，並已完成連署，要將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並刪除原條...

【即時短評】李在明訪問北京 實用外交的一場大考

李在明將成為第六位訪問中國大陸的南韓總統，由於朴槿惠跟文在寅不甚愉快的經驗被南韓保守派媒體加以渲染，主流媒體這次也是磨刀...

【即時短評】「總統級輔選」走灰色地帶 人民作何感想？

不到一個月前，副總統蕭美琴跑宜蘭農業行程，力挺民進黨縣長參選人林國漳，因交管員警接連遭撞傷，引爆爭議，賴清德總統昨新年首...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。