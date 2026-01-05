快訊

選市長鐵馬進山區 陳亭妃：12年爭取農水利建設護農民

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
選台南市長陳亭妃騎鐵馬進山區。圖／陳亭妃提供
參選台南市長的立委陳亭妃的「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，今天騎進台南楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等山區聚落聽民意。她表示12年來爭取農水利建設守護弱勢農民

陳亭妃表示，山區長期面臨極端氣候衝擊，農民最在意的不是口號，而是災害來臨時，政府是否真的站在第一線，這也是她多年來持續為山區爭取水利建設、農水路、水土保持與野溪治理的初衷。

陳亭妃說，「農民農損第一時間會想到她」，農民的農水路、水土保持、野溪治理、地方的水利工程需要幫忙，也會想到她，這是12年來在山區陳亭妃與農民累積出來的信任感。

她說，8年前就成立市長初選後援會，一直在地方傾聽民意，與里長、社區理事長、農會總幹事、產銷班班長等建立溝通管道，「絕對不是因為選舉才來」，而是一直蹲點服務。

陳亭妃表示，「行動政府」不是坐在辦公室做決策，而是走進每一個需被看見的角落、37區鐵馬行動證明她的行動力，上山下海、親自傾聽是她的堅持，效率控管、中央地方資源整合，才能真正解決邊緣化的問題。

陳亭妃 農民

相關新聞

新北市長藍白合 黃國昌喊不急：各自把盤拚到最大再來合

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調藍白共推人選。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的政治處...

傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說

台中市下屆市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意代表國民黨出戰，國民黨中央先前表示去年12月底協調，遲無具體進展...

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

民進黨高雄市長初選即將登場，今晚立委賴瑞隆壓軸在鳳山舉辦造勢大會，屏東縣長周春米及9名同黨立委出席，另有康裕成等17名高...

選市長鐵馬進山區 陳亭妃：12年爭取農水利建設護農民

參選基隆市長 童子瑋全市掛看板 藍要求金流不能黑箱 綠說展現行動力

民進黨提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，國民黨基隆市黨部今質疑童已掛看板超過50面，而且都沒黨徽，「金流不能黑箱、做人不...

治安、食安...2025年12月縣市首長聲量TOP 10

2025年終成績單，好評影響力竟多數下滑？從政績檢視到選戰煙硝，民意是否買單？

