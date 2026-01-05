選市長鐵馬進山區 陳亭妃：12年爭取農水利建設護農民

參選台南市長的立委陳亭妃的「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，今天騎進台南楠西、玉井、南化、左鎮、山上、大內等山區聚落聽民意。她表示12年來爭取農水利建設守護弱勢農民。

陳亭妃表示，山區長期面臨極端氣候衝擊，農民最在意的不是口號，而是災害來臨時，政府是否真的站在第一線，這也是她多年來持續為山區爭取水利建設、農水路、水土保持與野溪治理的初衷。

陳亭妃說，「農民農損第一時間會想到她」，農民的農水路、水土保持、野溪治理、地方的水利工程需要幫忙，也會想到她，這是12年來在山區陳亭妃與農民累積出來的信任感。

她說，8年前就成立市長初選後援會，一直在地方傾聽民意，與里長、社區理事長、農會總幹事、產銷班班長等建立溝通管道，「絕對不是因為選舉才來」，而是一直蹲點服務。