新北市長藍白合 黃國昌喊不急：各自把盤拚到最大再來合

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席黃國昌（左）上午接受網路節目「誰來早餐」專訪。圖／取自不演了新聞台YouTube頻道
迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調藍白共推人選。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的政治處於三角形，兩邊合一定大於第三邊，現在不用太快形成一對一局面，藍白應該各自把基本盤「拚到最大再來合」。

黃國昌上午接受網路節目「誰來早餐」專訪，針對國民黨預計春節前確定新北市長人選，他說尚未接到相關訊息，自己對此完全不會排斥，台灣政治處於三角形，兩邊合一定大於第三邊，因此不用那麼快形成一對一的局面，「藍白兩黨該做的事情，想辦法把各自的盤拚到最大再來合。」

主持人朱凱翔詢問，是否擔心重演2023年藍白破局，黃國昌則直言不會，因為兩黨會先推出共同政見，台灣未來帳戶就是具體行動，接下來才會針對選舉規則簽訂政黨協議，如同日本自由民主黨與維新會合作，「他們簽訂的政黨協議清清楚楚。」

黃國昌說明，針對2026年縣市長選舉規則，民眾黨秉持現任者優先的立場，台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑競選連任，民眾黨則會繼續提名新竹市長高虹安，「全部都是現任者優先」，一旦簽訂政黨協議，民眾黨就不會徵召。

此外，黃國昌也透露，他曾經向民眾黨前主席柯文哲建議，醫師陳佩琪是否能夠參選特定縣市，不過隨即遭到對方當面拒絕，「這個我絕對聽老大的，老大怎麼說就怎麼做」，現在還是要想辦法拉抬南部選情，因為民眾黨的實力真的比較弱，柯文哲南下嘉義輔選就很有策略性。

黃國昌表示，民眾黨想要展現基本態度，就是向民眾推出最強人選，這也是藍白兩黨主席會面的共識，「如果真的有比我們更強的人選，可以做到這件事情，人家參選天經地義，這有什麼好抱怨的？只能代表我們還不夠強，我們還要再想辦法成長。」

針對民眾黨2026年戰略目標，黃國昌則說「還是希望N+1」，當中的1就是新竹市，至於N則希望要變大，但是不能取決於別人的善意，而是也要看自身努力，如同自己正在準備新北市長選戰，還有民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠爭取參選宜蘭縣長。

朱凱翔追問，藍白兩黨提出共同政見，如何避免重蹈破局覆轍，黃國昌聽聞後直言很簡單，「違反協議的人，選民就制裁他」，依照目前藍白合作的氛圍，在位者必須傾聽基層心聲，大家都早已受夠賴清德總統，「誰敢違反這個架構就是罪人，選民就制裁他。」

黃國昌坦言，他跟台北市副市長李四川在不同族群各有領先，現階段還是希望各自把基本盤都撐到最大，「三角形兩邊合會大於第三邊，這個優勢才會清楚展現出來」，如果太早走向一對一的局面，三角形的優勢將會不復存在，「反而會偏向五五波，開始變成兩極對立。」

