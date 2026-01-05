快訊

參選基隆市長 童子瑋全市掛看板 藍要求金流不能黑箱 綠說展現行動力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
國民黨基隆市黨部副發言人林祐德（右）今天說，民進黨提名參選市長的童子瑋，懸掛看板粗估超過50面，選舉可以很拚，但金流不能黑箱，童子瑋應公開說明清楚。記者邱瑞杰／攝影
民進黨提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，國民黨基隆市黨部今質疑童已掛看板超過50面，而且都沒黨徽，「金流不能黑箱、做人不能忘本」。民進黨陣營回應，童子瑋從提名開始，就展現參選人的認真與行動力，並得到很多市民的肯定跟支持。

民進黨中執會去年12月31日通過第3波2026年縣市長提名，宣布由童子瑋披綠袍，挑戰現任國民黨籍市長謝國樑。童子瑋已在全市各地懸掛宣傳看板，喊出「基隆有作為，就選童子瑋」，訴求CHANGING KEELUNG（改變基隆）」。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，市民關心的是有利於基隆長遠發展願景和具體政見，不是看誰的看板掛得比較快，比較多。城市的未來不能只剩下口號，城市要進步，要改變，絕對不是把看板掛好掛滿。

黃申棟表示，「台南有林俊憲，基隆有童子瑋，剛好可以組成所謂的瑋憲（違憲）二人組」，這樣的政治操作，究竟是在為基隆打拚，還是為特定的政治勢力鋪路？基隆需要腳踏實地的治理藍圖，而不是鋪天蓋地的視覺宣傳，與其用看板占滿城市空間，不如回應市民需求，提出可執行的政見。

國民黨基隆市黨部副發言人林祐德說，童子瑋懸掛的看板粗估超過50面，1面看板每月至少2萬元，精華地段價位更高，1個月超過100萬，1年破千萬，還不包括設計、製作跟懸掛費用，這不是一筆小注目，這是一筆必須被社會檢視的金額。這些錢是自掏腰包，還是公帑，還是有其他來源？選舉可以很拚，但金流不能黑箱，如果童子瑋問心無愧，趕快出來公開說明清楚。

林祐德還提及童子瑋的看板，西裝、表情、姿勢一樣，像是同一張照片複製貼上，口號卻一直在講年輕，畫面卻老派，非常的古老，更奇怪的是看板完全看不到民進黨徽或民進黨相關的標誌。

林祐德說，他要直接問童子瑋，你在怕什麼？你不是民進黨提名的嗎？為什麼不敢讓市民知道。做人真的不能忘本，這是做人基本的道理。童子瑋以前是謝國樑擔任立委時的青年志工，難道現在連自己的表叔（賴清德總統）都不要了嗎？如果連自己的政黨，自己的政治立場，都不敢在看板上大方呈現，要怎麼說服市民把票投給你。

民進黨基隆市黨部回應指出，國民黨關注童子瑋的時間，比關心基隆市政還多，童子瑋從提名開始，包含看板、掃街、甚至站路口，都顯示參選人的認真與行動力，也得到很多市民的肯定跟支持，顯示基層市民不願停滯、渴望改變的心情，已經非常熱切。

民進黨市黨部表示，從國民黨緊盯童子瑋的表現，可以看出他們對市政的不自信，從國民黨市黨部的發言內容，也非常明顯知道，是在完全找不到參選人有任何問題的情況下，被逼著交出「KPI」，完全是浪費媒體資源的行為。

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前懸掛看板，公布主視覺，口號是「基隆有作為 就選童子瑋」。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
國民黨基隆市黨部發言人黃申棟（左）今天說，市民關心的是有利於基隆長遠發展願景和具體政見，不是看誰的看板掛得比較快，比較多。記者邱瑞杰／攝影
