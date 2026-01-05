美國逮捕馬杜洛 印度敦促和平對話確保區域穩定

快訊

中央社／ 5日專電

美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的行動震驚世界，印度「深切關注」此事，並敦促各方進行和平對話，以穩定區域和平。

美國指控馬杜洛夫婦涉嫌犯下毒品走私等罪，3日凌晨派遣特種部隊進到委內瑞拉逮捕兩人，並將他們送到紐約受審。

針對此事，印度外交部4日晚間發出聲明，指委內瑞拉近期的事態發展「令人深感關切」，並稱「我們正密切觀察事態發展。」

聲明中提到，印度重申支持委內瑞拉人民的福祉與安全，「我們呼籲所有相關者，透過對話和平解決問題，以確保區域和平與穩定。」

此外，印度政府也表示，印度駐卡拉卡斯（Caracas）大使館正與印度僑民保持聯繫，並將持續提供一切可能的援助。

有鑑於委內瑞拉目前的情勢與接下來可能的發展，印度政府在另外一份聲明中，強烈建議公民避免前往委內瑞拉進行所有非必要的旅行。

印度政府在聲明中指出，敦促因為任何理由目前身在委內瑞拉的印度公民，務必要保持高度警覺，並提供電子郵件、緊急聯絡電話、通訊軟體等管道，供在當地的印度民眾能與印度駐卡拉卡斯大使館聯繫。

印度斯坦時報（Hindustan Times）指出，目前約有50名印度僑民和30名印度裔人士身在委內瑞拉。

美軍3日襲擊委內瑞拉首都卡拉卡斯，強行帶走馬杜洛夫婦，委內瑞拉目前由副總統羅德里格斯（DelcyRodriguez）擔任臨時領導人。

印度 委內瑞拉 馬杜洛

