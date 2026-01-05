傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說
台中市下屆市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意代表國民黨出戰，國民黨中央先前表示去年12月底協調，遲無具體進展，近日傳出1月16日會再次協調，決定最終提名方式。楊瓊瓔今天說，尊重黨中央決定；江啟臣則說，黨中央有說16日，但僅口頭傳達，並未收到正式通知。
2026台中市長選情熱鬧，民進黨在賴清德總統的欽點下早早敲定立委何欣純出馬，國民黨先是楊瓊瓔去年11月底在臉書表態參選，江啟臣12月中在故鄉豐原的活動中宣布參選，不過目前尚未協調，人選未定，引發基層焦慮。
2026中台灣燈會今天舉行記者會，台中市長盧秀燕親自主持，江啟臣和楊瓊瓔也都出席。國民黨黨中央有意在本月16日邀請兩人協調。對此，楊瓊瓔表示，黨中央已經通知是16日協調，依照黨中央的安排。
江啟臣表示，上個月黨中央有問他時間，他說「越快越好」，也提到12月25日可以來約，不過最後當天因對方沒有時間而作罷，26日黨中央再度致電指「最快就是1月16日」，不過就沒有後續，僅口頭傳達，也並未與他確認當天是否有空。
