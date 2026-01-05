快訊

從狂賣891戶到只賣41戶 全台十大預售慘區曝光

對話透露有毒關係！精神科醫：立刻遠離「常用2個地雷關鍵詞」的人

傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026中台灣燈會今天舉行記者會，有意參選下屆台中市長選舉的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都出席活動，會後並同框拍照。記者余采瀅／攝影
2026中台灣燈會今天舉行記者會，有意參選下屆台中市長選舉的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都出席活動，會後並同框拍照。記者余采瀅／攝影

台中市下屆市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意代表國民黨出戰，國民黨中央先前表示去年12月底協調，遲無具體進展，近日傳出1月16日會再次協調，決定最終提名方式。楊瓊瓔今天說，尊重黨中央決定；江啟臣則說，黨中央有說16日，但僅口頭傳達，並未收到正式通知。

2026台中市長選情熱鬧，民進黨在賴清德總統的欽點下早早敲定立委何欣純出馬，國民黨先是楊瓊瓔去年11月底在臉書表態參選，江啟臣12月中在故鄉豐原的活動中宣布參選，不過目前尚未協調，人選未定，引發基層焦慮。

2026中台灣燈會今天舉行記者會，台中市長盧秀燕親自主持，江啟臣和楊瓊瓔也都出席。國民黨黨中央有意在本月16日邀請兩人協調。對此，楊瓊瓔表示，黨中央已經通知是16日協調，依照黨中央的安排。

江啟臣表示，上個月黨中央有問他時間，他說「越快越好」，也提到12月25日可以來約，不過最後當天因對方沒有時間而作罷，26日黨中央再度致電指「最快就是1月16日」，不過就沒有後續，僅口頭傳達，也並未與他確認當天是否有空。

楊瓊瓔 江啟臣

延伸閱讀

江啟臣登台中大坑步道 誓言打造「旗艦級山林步道聚落」

爭取下屆台中市長提名 藍委楊瓊瓔一上午連跑屯區3地

下屆台中市長藍營誰出來？國民黨要協調 江啟臣透露態度

楊瓊瓔拚台中市長初選提名 新年開工從「勝利路」起跑掃街

相關新聞

新北市長藍白合 黃國昌喊不急：各自把盤拚到最大再來合

迎戰2026年地方選舉，國民黨預計春節前確定新北市長人選，3月底協調藍白共推人選。民眾黨主席黃國昌今天表示，台灣的政治處...

傳國民黨16日協調誰出戰台中市長？ 江啟臣、楊瓊瓔同框這樣說

台中市下屆市長選舉，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔都有意代表國民黨出戰，國民黨中央先前表示去年12月底協調，遲無具體進展...

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

民進黨高雄市長初選即將登場，今晚立委賴瑞隆壓軸在鳳山舉辦造勢大會，屏東縣長周春米及9名同黨立委出席，另有康裕成等17名高...

參選基隆市長 童子瑋全市掛看板 藍要求金流不能黑箱 綠說展現行動力

民進黨提名基隆市議長童子瑋參選基隆市長，國民黨基隆市黨部今質疑童已掛看板超過50面，而且都沒黨徽，「金流不能黑箱、做人不...

治安、食安...2025年12月縣市首長聲量TOP 10

2025年終成績單，好評影響力竟多數下滑？從政績檢視到選戰煙硝，民意是否買單？

陳家平宣布退出嘉義市長初選 盼激將國民黨加速藍白整合

針對即將到來的嘉義市市長選舉，嘉義市議員陳家平今天正式宣布退出初選。陳家平表示，參選是為了服務，退出是為了成全，個人的勝...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。