陳家平宣布退出嘉義市長初選 盼激將國民黨加速藍白整合

聯合報／ 記者李宗祐魯永明／嘉義即時報導
嘉義市長選戰震撼彈，市議員陳家平今天宣布退選，全力投入整合工作。圖／本報資料照片
嘉義市長選戰震撼彈，市議員陳家平今天宣布退選，全力投入整合工作。圖／本報資料照片

針對即將到來的嘉義市市長選舉，嘉義市議員陳家平今天正式宣布退出初選。陳家平表示，參選是為了服務，退出是為了成全，個人的勝負並不重要，重要的是能否贏回嘉義市的進步與光榮，目前的局勢更需要力量的整合而非內耗。希望藉由退選產生激將作用，加速藍白整合。

陳家平表示，自投入市長選舉以來，走訪東西區大街小巷，感受到市民對改變的渴望。然而，經過審慎評估與黨內溝通後，決定以大局為重。在這個關鍵時刻，大家沒有分裂的本錢，個人的志向應讓位給整體的團結，未來將全力支持出線候選人，並站在最前線與同志並肩作戰。

陳家平承諾，退選後不會缺席輔選工作，會將這段時間彙整的交通改革、青年住宅、民生經濟、國際教育等核心政策，無私提供給出線候選人參考。陳家平也將動員競選團隊與後援會力量，轉化為支持出線候選人的最強後盾。

最後，陳家平感謝一路栽培的先進與支持的夥伴，雖然名字不會出現在市長選票上，但對這座城市的熱情不變。陳家平呼籲支持者將力量轉化為對出線候選人的支持，共同在年底爭取最後勝利。

為何選在這時間點宣布？陳家平說，嘉義市是國民黨執政的縣市，看到民眾黨前主席柯文哲都已南下輔選，國民黨的動作應該要加速，希望藉由退選產生激將作用，加速藍白整合出合適人選。

嘉義 藍白

