快訊

唯一沒拿高票區...蔣萬安與大同區座談 拋五大有感建設

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣今赴大同區里長座談，這一區也是蔣萬安2022年選舉時，唯一沒拿最高票的選區，蔣今被堵訪時，也主動提及任內大同區的五大重要建設，包括未來捷運六箭齊發路網，大同區將從捷運末端變重要節點。記者曾原信／攝影
2026北市長選戰倒數不到1年，民進黨誰戰北市長蔣萬安？綠營基層陷集體焦慮，蔣今赴大同區里長座談，這一區也是蔣萬安2022年選舉時，唯一沒拿最高票的選區，蔣今被堵訪時，也主動提及任內大同區的五大重要建設，包括未來捷運六箭齊發路網，大同區將從捷運末端變重要節點。

媒體追問，2026誰來戰？民進黨呼聲最高的立委王世堅仍表態不選、是否認為吳思瑤是可敬對手？蔣萬安則回應，離選舉還有很長一段時間，今天持續與基層，跟里長及所有地方領袖見面，持續聽取地方意見，推動各項市政建設。

蔣萬安繼上周到本命區中山區與里長座談後，第二場到大同區與里長座談，這一區也是蔣萬安2022年三腳督第一任選舉時，唯一沒拿到最高票的選區，今天里長有約前，媒體問蔣，是否到大同區與地方溝通讓施政更有感？

蔣萬安說，今天第二場來大同區，一直以來，大同區各項建設都在進行，包括都市更新八箭、防災型都市更新，包括大同區斯文二期終於順利完成簽約，從三期、二期完成簽約，斯文里一期持續整合跨過門檻，希望都市更新持續加速往前推進。

另外，蔣萬安也提到，包括淡水河岸改造工程也正在進行，這也是大同區里長非常關心，帶動整體大同區發展；還有捷運建設六箭齊發2.0，里長關心的民生汐止線，也延伸到大稻埕，希望納入捷運路網，透過與多條捷運線的連接轉乘，讓大同區過去是交通運輸的末端，現在成為重要的交通節點。

蔣還說，還有聯合醫院中興院區醫療大樓的新建工程，還有里長關心校舍改建，包括大龍國小、雙連國小等，都會藉由今天的座談，持續聆聽里長意見，在基層持續提動符合里民期待的市政建設。

媒體追問，目前民進黨母雞還沒有出來，讓基層陷入「集體焦慮」？王世堅再度表態不選，吳思瑤是否是可敬對手？蔣萬安一開始僅謝謝、謝謝回應，並表示，離選舉還有很長一段時間，今天持續與基層，跟里長及所有地方領袖見面，持續聽取地方意見，推動各項市政建設。

蔣今赴大同區里長座談，這一區也是蔣萬安2022年選舉時，唯一沒拿最高票的選區，蔣今被堵訪時，也主動提及任內大同區的五大重要建設，包括未來捷運六箭齊發路網，大同區將從捷運末端變重要節點。記者曾原信／攝影
