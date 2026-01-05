民眾黨2月內連四起爆出走！ 竹市樹下里長蔡志堅聲明退出民眾黨

台灣民眾黨爆退黨！才剛邁入2026年，新竹市民眾黨籍樹下里長蔡志堅在臉書發出聲明，已遞交退黨申請，並宣布以無黨籍參選今年底竹市香山區市議員選舉。據悉，蔡此舉疑不滿參選香山區市議員未獲黨內提名有關。

民眾黨新竹黨部執行長顏仕昂指出，針對個別選區候選人的選戰規畫，民眾黨始終堅持公平、公正、公開的評選程序，透過機制，為每個選區評選出最合適的人選。

蔡志堅退黨非先例，民眾黨發言人李有宜、創黨元老朱蕙蓉在去年12月1日宣布退黨；接著，台中北屯區市議員參選人陳諭韋同月23日退黨。短短2個月就有4人離開民眾黨。

蔡志堅在臉書指出，他已向民眾黨遞交退黨申請，結束這段政治路上的結伴同行，回顧加入民眾黨的歲月，他形容，那是一段熱血且充實的旅程，當初懷抱著打破政黨壟斷、推動科學與專業治理的理想，結識了許多渴望改變台灣的夥伴與支持者

蔡志堅也感謝民眾黨曾給予他舞台，讓其有機會站在公共事務的第一線，去觀察、去學習、去理解這個國家的脈動。

談及退黨原因，他說，在深耕基層、與香山鄉親對話的過程中，他經常在思考一個問題，「地方民意代表的角色，究竟是政黨的代言人，還是民眾的傳聲筒？」

蔡志堅說，隨著時間推移，他逐漸發現，政黨的框架與立場，有時反而成為他與不同聲音溝通的隔閡。在香山區，鄉親在乎的是路平不平、長輩有沒有人顧、孩子能不能在地安學。這些民生問題不應該有顏色，更不該在政黨攻防中被犧牲。

蔡志堅指出，當個人對地方的責任感，大於對黨派的依歸時，他知道必須做出抉擇。離開政黨，對他而言是一次「人生規畫的重整」，脫下黨服，將不再受限於黨派的意志，可以更自由地去串聯資源、更客觀地去監督市政、更真實地去反映香山人的心聲。

蔡志堅說，政治不該只有對立，應該是為民服務的初衷，謝謝民眾黨過去的陪伴，祝願所有曾一起奮鬥的夥伴，在理想的道路上各自精彩。他也將帶著這份初心，回到我最牽掛的香山。