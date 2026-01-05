治安、食安...2025年12月縣市首長聲量TOP 10

人禍、危機都接得住嗎？

每年底通常是縣市首長就職週年的施政成果展現，但2025年卻不是如此，一來陳其邁、盧秀燕、侯友宜、黃偉哲、徐榛蔚等人即將屆滿，縣市政治版圖逐步進入「交棒倒數」；另一方面，突發事件接連襲來，讓首長們面對的已不只是成績單，而是應變能力與風險管理的現場考題。

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，分析12月份十大縣市首長聲量排行，與上次公布的10月榜單相比，好評影響力竟多數下滑，蔣萬安好評影響力蟬聯第一，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為蔣萬安現在的人設「抗綠能量」非常強，「某種程度是符合藍軍支持者的需求、觀感的，蔣萬安的政治能量有超越盧秀燕的可能性」。苗栗縣、高雄市、台中、基隆陸續出現2026九合一選舉佈局的討論聲量，資深媒體人邱明玉表示「有的縣市若還沒整合，確實是太晚了」，不僅是對時間流逝的警示，更是對地方政治版圖可能重組的預告。2025年，已不再是歌功頌德的年終，而是讓縣市首長們在風口浪尖上，直面民意、接受考驗的真實寫照。

No.10 張麗善｜好評影響力2.74

雲林縣長張麗善聲量最高議題來自公開表態立挺「姪女」、立委張嘉郡是雲林接班「不二人選」，相關討論達2,091筆（占比21.3%）。支持者認為張嘉郡歷練完整、熟悉中央資源運作；反對者則質疑雲林縣長是否成為「張家世襲」。資深媒體人邱明玉認為對於台灣人而言，政治世襲不是好事。

與此同時，民進黨籍的劉建國捲土再戰，為雲林縣長選戰增添了藍綠對決的煙硝味，相關聲量達1,920筆。面對潛在的挑戰者，張麗善縣長則以「他對雲林奉獻在哪」、「鄉親比我清楚」的言論，一句話把選戰提前拉回政績對決，也讓雲林2026主戰場輪廓逐漸成形。資深媒體人邱明玉認為好評影響力第二並非源於卓越政績，而是「沒事就是好事」（No news is good news），相較其他縣市負面事件頻仍，雲林縣相對平靜。

No.9 鍾東錦｜好評影響力2.58

翻攝FB／米可白

翻攝FB／米可白

苗栗縣長鍾東錦持續進榜的主要原因是12月24日，宣布民眾黨前立委賴香伶出任苗栗第二副縣長，相關討論達2,643筆（占比8%）。鍾東錦更直言「我欠柯文哲一個人情」，瞬間被視為2026前地方層級「藍白合」的重要合作首例，也讓苗栗成為藍白互動的試驗場。

另一波討論則是苗栗「人人犬舍案」風波未平，動保團體與藝人米可白接連發聲，指出部分認養犬隻疑似遭非必要手術，甚至出現舌頭受傷等狀況，質疑縣府處分與監督過輕，相關聲量808筆。網友討論「法律真的是在保護垃圾」、「米可白我支持妳的正義感以及正向思維與用心對待此事」、「最好是公布獸醫長相」、「就是罰的太輕了，誰怕」、「請苗栗鍾縣長要說到做到」。

No.8 徐榛蔚｜好評影響力2.43

本次榜單好評影響力最低的花蓮縣長徐榛蔚，115年總預算未編列光復鄉洪災重建經費，引發了巨大的波瀾，相關討論達2,927筆（占比29%）。鄉親與災民的憤怒溢於言表，網友表示「300億+200億都拿了為什麼不編預算？？」「一見災⺠就神隱！妳在二樓吹冷氣喝茶；災⺠在佛祖街吹冷風吃土」、「傅崑萁和徐榛蔚應該出來說明三百億他們花去哪了」，資深媒體人邱明玉表示「徐縣長經不起考驗，沒有具行政首長的能力。」

另一波聲量來自花蓮縣議會議長張峻公開質疑，粉專發文「傅崐萁、徐榛蔚夫妻，卻已經在社團活動、宗教活動的舞 台上，開始對外大肆宣講『明年有多少社會福利』，甚至公開喊話，要⺠眾去點名、施壓那些『還 沒讓預算過關的議員』，逼議會趕快通過。」相關聲量2,023筆（占比20%）。如何取得議會的信任與合作，並有效回應民眾對災後重建的期盼，是徐榛蔚縣長亟需面對的課題。

No.7 謝國樑｜好評影響力2.5

翻攝FB／童子瑋、謝國樑

翻攝FB／童子瑋、謝國樑

本次聲量拉抬主要是2026基隆市長選舉布局，相關討論達7,896筆（占比32.1%）。民進黨傳出將推基隆市議長童子瑋挑戰，年輕族群支持度與選戰策略成為焦點；民調也呈現兩極解讀，有人喊「童子瑋在年輕人的支持度完全輾壓謝國樑」，也有民調顯示謝國樑領先童子瑋，基隆市長謝國樑回應：「最好的連任策略就是把市政做好」。邱明玉認為謝國樑因為大罷免案沉寂了一陣子，本次進榜主要來自挑戰者的出現。

但，更迫切的挑戰來自於突發的環境災難，基隆河遭油污污染，導致基隆及新北汐止地區超過15萬戶居民的民生用水出現汽油味，這場危機引發相關聲量6,579筆（佔比26.8%），謝國樑的關鍵考題不再只是「能不能連任」，而是能否在最日常的用水安全裡，讓市民重新相信治理的底線。

No.6 黃偉哲｜好評影響力2.74

翻攝FB／黃偉哲

翻攝FB／黃偉哲

本次聲量焦點落在民進黨2026台南市長初選布局。黨內舉行提名政見會，林俊憲、陳亭妃等人積極端出政見，相關聲量達4,342筆（占比12.4%），地方政情與市政延續性成為討論核心。台南市長黃偉哲是否站台、如何維持市政穩定與黨內團結，也被外界放大檢視；其中陳亭妃對外表示黃偉哲未站台「不擔心」，暗示了黨內派系的微妙關係，以及他將如何佈局自己的「畢業考」。

另一波討論來自台南女警12月6日取締違停開單，竟遭民眾持斧攻擊受傷，聲量達4,048筆（占比11.6%），黃偉哲震怒，強調對酒駕一律採取「零容忍」立場，並要求強化警察執勤安全。

No.5 張善政｜好評影響力2.7

翻攝FB／張善政

翻攝FB／張善政

桃園市長張善政聲量主軸聚焦「施政滿意度」與2026連任布局，相關討論達14,028筆（占比39.4%）。經濟日報主辦「2025縣市幸福指數大調查」，以75.7%的滿意度拿下六都第一，全國排名第四。TVBS民調12月15日公布，張善政擔任市長三年，61%桃園市民表示滿意（19%非常滿意，42%還算滿意），較就任兩年時的53%提升8個百分點，是歷年調查高點；不滿意的比例也增加6個百分點至18%（12%不太滿意，6%很不滿意）。潛在對手如王義川、何志偉、黃世杰的相關聲量高達3,830筆。鈕則勳教授表示「綠營似乎找不出比較強的人去跟張善政PK，對張善政就非常有利」，加上其科技、AI背景，更符合當前城市治理的需求，「把自己的專業穩穩做好，不要出什麼招，他其實是有希望。」

另一波討論來自「北車英雄」余家昶捨身救人事件，余家昶預計2026年春祭入祀忠烈祠，張善政證實家屬大愛，將200萬善款回捐給市府，相關聲量2,304筆，這份超越悲傷的奉獻，讓社會看見了人性的光輝。

No.4 侯友宜｜好評影響力2.54

翻攝FB／工程圖輯隊-新北工務局

翻攝FB／工程圖輯隊-新北工務局

淡北道路工程誤挖自來水管，導致淡水區多里、約6.6萬戶面臨長達72小時以上停水困境，相關網路聲量高達16,457筆（占比40.2%），成為新北市長侯友宜近期最大的挑戰。居民怒批生活「全崩」，質疑市府補償僅折減水費無法彌補實際損失，也讓公共工程監督成為輿論焦點。面對抗議與質疑，侯友宜多次公開回應，強調將追究廠商責任、啟動求償與補償機制，並要求徹查事故原因，試圖把危機轉化為市府治理與問責能力的考驗。

另一波討論來自新北國中生割頸案二審判決，再次觸動了社會敏感的神經。23日法院改判乾哥12年、乾妹11年，侯友宜公開表示應從重量刑、讓正義回歸，呼應社會對少年暴力與校園安全的焦慮，相關聲量2,906筆。

No.3 陳其邁｜好評影響力2.64

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

翻攝FB／陳其邁 Chen Chi-Mai

食安烏龍到市政接班佈局

衛生局「錯殺」全聯鯛魚排，數值被放大10倍的烏龍，掀起本次榜單最高聲量9,853筆（占比12.5%），高雄市長陳其邁第一時間多次致歉止血，鈕則勳教授認為他選擇「最直接、不掩飾」的道歉路線，反而不會傷到本人形象，焦點更多落在行政流程的漏洞與修補。

邱議瑩助攻，帶起相關9,606筆聲量（占比12.1%），蘇貞昌12月1日力挺「讓會戰的邱議瑩，來接續陳其邁市長的好政績」，陳其邁30日公開力挺「恨不得現在交棒給她」，一來展現綠營世代交替默契，二來也讓高雄接班戰提前白熱化。

亮眼的演唱會經濟：城市行銷的強力引擎

高雄2025上半年，觀光成長幅度六都第一，觀光局公布1月至10月20日止，Kylie Minogue、SUPER JUNIOR-D&E、Maroon 5、RAIN、BLACKPINK、落日飛車、告五人、張學友、孫燕姿、陳奕迅、江蕙等國內外知名大咖藝人在高雄舉辦共逾90場演唱會，共吸引近112萬人次，創造逾33億觀光產值。媒體人邱明玉認為這是「其他縣市首長望塵莫及」的成績，足以蓋過美濃大峽谷盜採砂石等負面風波，讓陳其邁在卸任前留下更深刻的「城市印象」。鈕則勳教授坦言演唱會經濟本應該是台北主場，卻被高雄搶走了，「黃色小鴨、吉伊卡哇等軟實力操作，娛樂流行文化這部分明顯超車。」

No.2 盧秀燕｜好評影響力2.62

翻攝FB／盧秀燕

翻攝FB／盧秀燕

台中市長盧秀燕12月聲量高點，來自25歲女偵查佐網路嗆聲要對她開3槍，被視為1219北捷事件後恐嚇風潮的延伸，中檢拘提並聲押禁見，聲量達26,732筆（占比17%）。但，10月爆出的台中非洲豬瘟重創施政形象，邱明玉直言盧秀燕努力行銷購物節等活動，七年的施政努力卻讓豬瘟事件蒙上陰影，「完全曝露整個團隊螺絲鬆了」。

另一方面，盧秀燕12月4日首度談2028大選，喊「第四次政黨輪替」，帶來網路聲量18,882筆（占比12.2%）。鈕則勳評估她在聲勢低迷時試圖再打「打綠論述」，拉回藍營期待。26日再重話批賴政府「國政擺爛」，相關聲量9,303筆，但鈕則勳指出「盧市長攻堅的火力，沒有辦法一致性，時弱時強」，邱明玉更直言「不接黨主席，對她個人蠻傷的」。面對2026台中接班人選楊瓊瓔、江啟臣之爭，盧不表態，鈕則勳提醒「會讓藍營支持者覺得，盧市長沒有那種果敢的決斷力。」

No.1 蔣萬安｜好評影響力2.77

翻攝FB／蔣萬安

翻攝FB／蔣萬安

雙城論壇：爭議中的城市外交

2025年12月28日，台北市長蔣萬安往返上海快閃6小時，掀起網路聲量高達95,178筆（占比24%），支持者肯定他在兩岸敏感時刻仍維繫城市交流，展現「高度格局」；反對者則批評「過度妥協」，簡舒培更以「龜孫子」形容市長，1219北捷事件仍堅持出訪，網友質疑「台北市不需要市長了？」鈕則勳教授指出，雙城論壇是台北的主場，聚焦AI與演唱會經濟，或許反映了「台北隊」面對高雄2025年度表現亮眼的壓力。資深媒體人邱明玉則認為論壇後對岸軍演，顯示實質效益有限。

1219台北隨機襲擊事件：治安防線的深層考驗

關注公共安全與防範機制，網路聲量61,718筆（占比15.6%），討論警力部署、監視系統、心理健康篩檢等。蔣萬安表示不願在公開場合提嫌犯姓名，鈕則勳非常肯定此舉「穩定民心」、避免擴散恐慌並能獲得共鳴。但邱明玉直言，此案暴露台北「蠻多公安弱項」，包括警力空窗、監視器故障、無線電不通等，「NVIDIA確定落腳北士科，救了蔣市長的政績表現」。

第三個聲量高點來自內政部宣布封鎖小紅書，蔣萬安強調打詐必要但不該讓民眾覺得別有目的，向卓揆喊話「反中反到自己變共產黨」，相關聲量57,860筆（占比14.7%）。12月8日TVBS民調顯示蔣萬安以61%大幅領先吳怡農24%，《遠見》也將其列為「最想學習政治人物」第3名。在台北這座瞬息萬變的城市裡，蔣市長在挑戰與期盼之間擺盪，鈕則勳教授表示「他很清楚地在人設做了明顯轉變，從溫良恭儉讓轉變到他的抗綠能量是『在野第一勇』的概念」，蔣萬安的好評影響力蟬聯第一名。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年12月1日至2025年12月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

