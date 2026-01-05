童子瑋挑戰謝國樑再出招 今早首次站路口向民眾道早安

基隆市議長童子瑋獲民進黨提名參選基隆市長後，今早首次在路口，問候通勤族及市民道早安，希望提升曝光度及好感度，尋求更多人的支持。童特意提醒工作人員注意廣播音量，希望不要打擾到居民及想補眠的通勤族。

民進黨中執會去年12月31日通過第3波2026年縣市長提名，宣布由童子瑋披綠袍，挑戰現任國民黨籍市長謝國樑。

確定參選後，童子瑋團隊在各行政區陸續掛出參選看板，並在今年1月2日公布競選口號為「基隆有作為 就選童子瑋」。看板主視覺結合過去選舉的桃紅色，搭配象徵明亮希望的湖水綠，期盼打一場訴求希望感的選戰，讓市民感覺到未來朝氣。

童子瑋團隊並在今早安排提名名首次「站路口」行程，童子瑋一早6時30分就在鄰近火車站、轉運站，忠一路旁的國門廣場，向過往民眾問安。

童子瑋說，剛宣布參選，腳步剛開始，應該多讓市民認識他，理解他的參選理念跟用心，多掛看版有助市民朋友知道他的理念、參選方式，讓大家看到他的陽光活力。選舉是正向的，要讓大家看見基隆的目標跟未來。

參選市長後第一次站路口，童子瑋說，有點久沒有站路口，一開始有一點陌生陌生的，可以看到好多市民朋友很熱情的跟他打招呼，或者是鼓勵他，給他加油，站得也滿開心的。寒流來，天氣很冷，民眾要注意保暖。