聽新聞
0:00 / 0:00

柯文哲Long Stay嘉市輔選 鄭麗文：藍白一定會協調

聯合報／ 記者鄭媁李宗祐宋原彰／連線報導
國民黨主席鄭麗文（左二）昨出席高雄市雲林同鄉會活動，和雲林縣長張麗善（左一）、國民黨立委柯志恩（右一）同台。記者宋原彰／攝影
國民黨主席鄭麗文（左二）昨出席高雄市雲林同鄉會活動，和雲林縣長張麗善（左一）、國民黨立委柯志恩（右一）同台。記者宋原彰／攝影

備戰2026，民眾黨前主席柯文哲連日為嘉義市長參選人張啓楷輔選，並宣布將在嘉市「Long Stay」。國民黨主席鄭麗文昨表示，未來藍白一定會做程序上協調，相信最後能順利在嘉義市推出藍白能共同接受的人選。

⭐2025總回顧

民進黨確定由立委王美惠角逐下屆嘉義市長，藍白合迄今無具體進度，民眾黨前主席柯文哲昨陪民眾黨嘉義市長參選人、立委張啓楷掃街拜票。對於嘉市藍白合，張說，兩黨在嘉義市已釋出誠意，並組成協調小組，國民黨有3人有意參選，預計協調出1人，兩黨再透過協調或民調，產生最強人選。

柯文哲說，目前尚未安排和鄭麗文見面，藍白合「理論上應由黨主席對黨主席」，按既定機制處理。國民黨嘉市黨部主委蔡明顯也說，一切依黨中央規畫進行。

鄭麗文昨出席國民黨客家工作會議前受訪表示，嘉義市方面，國民黨一直很積極進行黨內協調，也很尊重、密集地與市長黃敏惠溝通，一切仍要按既定步驟來走，因張啓楷已公開表達參選，未來藍白一定會做程序上協調，最後定能順利推出雙方共同接受的人選。

對於藍白合進度，鄭表示，大家都釋出最大誠意和善意，過程中，不管是政策或提名選舉，乃至於國家大政方針，她與民眾黨主席黃國昌溝通、或藍白兩黨智庫對接，都非常順暢。

鄭麗文說，她再次感佩黃國昌的高度，也知道雙方須放下一黨之私，為在野力量尋求最大的公約數，期盼能順利在2026年贏得勝選，在2028年大選政黨輪替，下架賴清德總統。

鄭麗文昨出席高雄市雲林同鄉會活動，和雲林縣長張麗善、立委柯志恩合體，鄭誇讚張執政7年讓雲林脫胎換骨，下一棒應交給張的姪女張嘉郡；高雄不應讓民進黨長期執政，柯會和其他藍營女性首長一樣優秀，用國際觀和教育專業改造高雄。

延伸閱讀

國際青年商會總會長就職 鄭麗文勉青年企業家放眼兩岸與全球和平

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

柯文哲任張啓楷競選總幹事 首日工作17小時將在嘉義long stay

相關新聞

影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人

民進黨高雄市長初選即將登場，今晚立委賴瑞隆壓軸在鳳山舉辦造勢大會，屏東縣長周春米及9名同黨立委出席，另有康裕成等17名高...

綠台南市長初選 林俊憲大咖造勢 陳亭妃鐵馬推勳章

民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，昨直搗對手、立委陳亭妃本命區安南區造勢，行政院前院長蘇貞昌站台力挺；陳亭...

嘉縣綠政見會 蔡易餘、黃榮利互批心態

民進黨昨舉行嘉義縣長初選政見會，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果者及叛黨者往來，若黃在...

柯文哲Long Stay嘉市輔選 鄭麗文：藍白一定會協調

備戰2026，民眾黨前主席柯文哲連日為嘉義市長參選人張啓楷輔選，並宣布將在嘉市「Long Stay」。國民黨主席鄭麗文昨...

林俊憲邀站台直闖對手本命區 蘇貞昌力挺拋3指標籲慎選市長人選

民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會，找來...

初選前最後一拚 賴瑞隆鳳山造勢「9立委相挺」：開創高雄嶄新未來

高雄市長參選人賴瑞隆今在鳳山舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，眾多立委前來力挺，屏東縣長周春米助講，歌手蔡小虎獻唱。周春米致...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。