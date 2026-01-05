嘉縣綠政見會 蔡易餘、黃榮利互批心態

民進黨昨舉行嘉義縣長初選政見會，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果者及叛黨者往來，若黃在初選勝出，如何領導嘉義打贏選舉？黃榮利稱，他黨齡30幾年，且一路追隨賴清德總統，嗆蔡不要還沒選上縣長就築圍牆。兩人場內交鋒，火藥味十足。

蔡易餘、黃榮利多次在選舉路上交鋒，兩人從立委初選戰到縣長初選。蔡易餘昨在政見會上提出「農工科技大縣再升級」施政藍圖，以農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分，帶領嘉義邁向下個黃金10年。

黃榮利則說，他當選後65歲以上長者健保費全免、學童午餐和學雜費由縣府補助，3年清償地方債務、上任第4年普發現金，導入AI科技建設，並保證縣府人事、工程透。他說，嘉義縣需要具行政經驗、可隨時上工的縣長人選。

兩人先戰政見，再戰黨內資歷。蔡易餘在結論階段秀出黨證，稱18歲入黨至今，始終支持民進黨及其提名的候選人，但替黃榮利助選的人中，有人曾拒絕初選、自行參選遭開除黨籍，也有人曾背叛民進黨，這些人仍會投入今年地方選舉，黃如何整合、領導民進黨打贏嘉義選舉？

蔡易餘說，只有他能團結民進黨，不會用派系語言分裂嘉義，現任嘉義縣長翁章梁已啟動嘉義的黃金10年，未來他要接力轉型，「我已經準備好了」。

面對對手質疑，黃榮利隨即回應，他一路追隨賴總統的態度至今沒變，「不用懷疑我的政黨態度」，尤其他自民國82年加入民進黨，已30多年黨齡；至於他身邊的人有退黨經驗，黃反批，縣長都還沒當上，不應畫隔離線、築圍牆，這非常不好，有人要回民進黨效勞、支持民進黨候選人，怎麼能排除？應包容、廣納人才，才能壯大嘉義縣。

如何看待政見會表現？蔡易餘受訪時滿意稱「90分」，應做的功課都有做足；黃榮利則說「由選民評分」。