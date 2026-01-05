綠台南市長初選 林俊憲大咖造勢 陳亭妃鐵馬推勳章

民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，昨直搗對手、立委陳亭妃本命區安南區造勢，行政院前院長蘇貞昌站台力挺；陳亭妃的鐵馬行動昨騎到六甲區，以旋轉勳章象徵8年把37區走透透，對台南藍圖做最完整規畫。

綠營黨內人士分析，初選進入倒數階段，林俊憲近期不斷舉辦造勢活動，找來大咖站台營造團結氣勢，以「空戰」方式確實催出不少原先還在觀望的支持者，支持度明顯提升；陳亭妃長期深耕基層服務，支持者原先就相對穩定，後期持續穩定「陸戰」，兩人支持度已拉近，各自聲勢能否維持成為關鍵。

蘇貞昌昨站台說，此役將決定台南未來走向，候選人從3個方向與角度檢視，第1是要看品行操守是否經得起長期檢驗，再者就是與議會互動，「今議長、副議長、一堆議員站這裡」，最後是能否與行政院、總統互動良好合作；蘇故意問「不知道賴總統支持誰？」台下支持者馬上回答「林俊憲」，蘇再接話「所以你們比我清楚」，但做總統有時候不方便表態，他也相信台南市民都很會選，還曾選出一位從市長當到總統。

林俊憲表示，最後的黃金周末將接續舉辦大型活動，展現團結民進黨的精神，現在國民黨最怕團結的民進黨，這名代表民進黨的人不能違背團隊，要走在正確的道路上，才能領導城市繼續發展。

民進黨下屆台南市長初選，立委陳亭妃（中）發起37區鐵馬行動，昨騎到六甲區。記者謝進盛／翻攝

立委陳亭妃發起「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，昨抵六甲區，她一款特別設計的「鐵馬妃妃旋轉勳章信物」沿途詢問度高、索取踴躍，甚至供不應求，緣起是民進黨立委王世堅曾說「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章」。

陳亭妃說，設計圓盤代表台南37區，鐵馬妃妃採可旋轉設計，象徵她8年把37區走透透，已把台南藍圖做最完整規畫。

陳亭妃也意有所指說，勳章除了是自己苦幹實幹、鐵馬精神的象徵，也寓意著她27年的政治歷程，雖然一路走來歷經無數抹黑、莫須有攻擊，但因支持者陪她挺過、走過，才能走到今天。