影／高雄300多名里長相挺 賴瑞隆：我才是國民黨最怕的人
民進黨高雄市長初選即將登場，今晚立委賴瑞隆壓軸在鳳山舉辦造勢大會，屏東縣長周春米及9名同黨立委出席，另有康裕成等17名高市議員到場現場相挺，全市300多名里長出席，凍蒜聲不絕於耳。賴瑞隆強調，他的民調從去年5月起一路領先至今，自己才是國民黨最怕的人，可以贏柯志恩的人。
⭐2025總回顧
賴瑞隆今日傍晚於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」造勢活動，全高雄300位里長出席，包括屏東縣長周春米，以及高雄立委邱志偉、李柏毅，屏東立委鍾佳濱、徐富癸，彰化立委陳素月，以及不分區立委郭昱晴、沈伯洋、沈發惠與山地原住民立委伍麗華等立委相挺。
議長康裕成等17位議員到場相挺，除各地里長及後援會外，台上主持人喊那瑪夏區長孔賢傑及桃源區長杜司偉到場支持。
賴瑞隆表示，過去兩年藍白違憲擴權、癱瘓國會及惡修財劃法，他是第一個站出來捍衛高雄的人，柯志恩讓高雄實質損失200億元預算，但昨天依然在玩文字遊戲、閃躲責任，高雄人不可能接受這樣的市長人選。
賴強調，年底縣市長大選，國民黨想要把高雄打倒；去年5月以來，他的民調都是第一名，「其他人都有輸給柯志恩，只有我全都贏，所以我才是國民黨最怕的人， 真正可以贏柯志恩的人」。
賴瑞隆跟進其他3名競爭對手，今晚在鳳山西站旁空地辦造勢活動。邱議瑩當時宣布現場湧入5萬人、許智傑聲稱支持者7萬人、林岱樺喊出10萬人，賴瑞隆並沒宣布現場有多少人。全高雄市890里，今天多達300多名里長出席。競辦強調，賴瑞隆是此次初選階段，獲得最多里長公開站台，表態支持的單一人選。
競辦表示，高雄市議長康裕成率議員李喬如、簡煥宗、郭建盟、何權峰、湯詠瑜、陳慧文、黃彥毓、張博洋、李順進、陳幸富、范織欽、高忠德、黃文志、張勝富、邱俊憲、林富寶，以及前議員陳致中等人出席造勢會。
