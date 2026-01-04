林俊憲邀站台直闖對手本命區 蘇貞昌力挺拋3指標籲慎選市長人選

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委林俊憲（前左）今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會，找來前行政院長蘇貞昌（前右）站台，蘇貞昌也以自身政治歷練提出3點「選擇市長人選」關鍵，並公開力挺林俊憲，強調此役將決定台南未來走向。記者萬于甄／攝影
立委林俊憲（前左）今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會，找來前行政院長蘇貞昌（前右）站台，蘇貞昌也以自身政治歷練提出3點「選擇市長人選」關鍵，並公開力挺林俊憲，強調此役將決定台南未來走向。記者萬于甄／攝影

民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會，找來前行政院長蘇貞昌站台，蘇貞昌也以自身政治歷練提出3點「選擇市長人選」關鍵，並公開力挺林俊憲，強調此役將決定台南未來走向。

蘇貞昌表示，檯面上台南每位立委過去都曾協助輔選，自己更投入民主政治近50年，政治歷練相當完整，曾兩度擔任縣長、兩度出任民進黨主席，並兩次擔任行政院長，且是任期最久者之一，從「台灣尾看到台灣頭」，對選舉與執政有深刻觀察。

他說，候選人選後是否真正會做事就看三個方向與角度檢視，其一是要看候選人的操守品行是否經得起長期檢驗，再者就是與議會互動是否順暢，最後能否與行政院、總統互動良好合作，為地方爭取資源，「相信台南市民都很會選，還曾選出一位從市長當到總統」。

蘇貞昌最後也表態支持林俊憲，強調此役將決定台南未來走向，蘇貞昌認為，林俊憲為人正派、會做事且懂得用人，呼籲支持者要「在家顧電話」，才能選擇帶領台南持續進步、讓全國看得起的市長人選。

民進黨初選本周將進入最後衝刺階段，林俊憲表示，最後的黃金周末也將接續舉辦大型活動，展現團結民進黨的精神，且民進黨就要決定下任台南市長候選人，現在國民黨最怕團結的民進黨，這位代表民進黨的人不能違背團隊，要走在正確道路上，才能領導城市繼續發展。

民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長初選廝殺，立委林俊憲頻找大咖相挺，今下午直闖對手立委陳亭妃本命區安南區辦「上幸福的所在」挺憲團結大會。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選升溫，前行政院長蘇貞昌今到台南為立委林俊憲站台，即便寒流來襲，現場支持者仍座無虛席。記者萬于甄／攝影
民進黨台南市長黨內初選升溫，前行政院長蘇貞昌今到台南為立委林俊憲站台，即便寒流來襲，現場支持者仍座無虛席。記者萬于甄／攝影

