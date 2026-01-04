快訊

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

再拋升薪承諾！賴總統：今年會再調薪 基本工資要跨過3萬元

綠營嘉義縣長初選政見會 黃榮利強調行政經驗隨時上工

中央社／ 台北4日電

民進黨今天舉行嘉義縣長提名政見會，參選的黨籍縣議員黃榮利表示，他當選後65歲以上長者的健保費全免，學童午餐、學雜費由縣府補助，並保證縣府人事、工程透明；他強調，嘉義縣需要具行政經驗、可隨時上工的縣長人選，「我黃榮利都準備好了」。

⭐2025總回顧

2026民進黨嘉義縣長提名政見會下午舉行，參選人抽籤號次依序分別是縣議員黃榮利、立委蔡易餘。

第一階段政見申論，黃榮利說，他就任太保市長時，在3年內就還清市公所新台幣9000萬元債務，第4年起推動包括育兒津貼、學雜費補助、防疫津貼、喪葬慰問金等社會福利，爭取經費開闢貨轉中心，並新建太保市公所大樓、藝文中心等大型建設。

黃榮利表示，台積電到嘉義設廠值得慶幸，但發展過程也帶來房地產漲價等衝擊，民眾反映薪水沒漲，想在附近買間房子都很困難；而這正是他勇敢站出來、想要改變困境的原因，他需要承擔，要讓在地的艱苦人過更好的生活。

黃榮利指出，嘉義縣目前需要一位了解基層、會治理，能幫各行各業賺錢的縣長，他希望讓外出學子能返鄉、學生畢業後留在嘉義，讓嘉義縣人口不再流失。

對於蔡易餘質疑，幫黃榮利助選的人曾背叛民進黨，該如何領導民進黨打贏選舉。黃榮利在結論時表示，他一路追隨總統賴清德的態度至今都沒變，「不用懷疑我的政黨態度」，民國82年就加入民進黨，已30多年黨齡。

黃榮利說，他未來會加強縣民福利，3年內還清44億元債務，第4年開始發現金，65歲以上長者健保費全免；學童午餐、學雜費由縣府補助，讓年輕人能勇敢生養；平衡山區、海區的建設發展；AI導入縣政建設，提升行政效率；成立畜牧專區，讓農民有好的養殖生產區。

黃榮利表示，嘉義輕軌是他在縣議員任內所爭取，完成後可強化交通路網、提升觀光便利。他也要問蔡易餘，立委任內為何朴子屠宰場、水上鐵路高架化毫無進度，朴子、東石、布袋逢豪雨必淹水，要如何向鄉親解釋；立委任期4年還沒結束，就要參選縣長，是要替誰卡位。

黃榮利表示，未來他會尊重公務人員專業，不發生外行人指揮內行人的事，保證進縣府後的人事、工程透明，他沒有派系包袱，會打造親民、充滿活力的政府。嘉義縣現在需要一位具行政經驗、可隨時上工的縣長人選，「我黃榮利都準備好了」。

黃榮利 嘉義 民進黨

延伸閱讀

蔡易餘盼嘉義成農工科技大縣 提4方向啟動未來黃金十年

蔡易餘批對手初選與叛黨者互動 黃榮利嗆縣長沒選上就築牆

陳水扁節目喊卡 挺扁綠委蔡易餘：保外就醫有對應規定…扁會做好評估

綠委提修兩岸條例變兩國 王鴻薇酸：別撤案 應直接廢陸委會

相關新聞

柯文哲任張啓楷競選總幹事 首日工作17小時將在嘉義long stay

民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同黨市長參選人、立委張啓楷，前往永和市場、東市場與共和市場掃街拜票。張啓楷表示，柯文哲不僅親...

蔡易餘黃榮利初選政見會互槓 焦點鎖定治水成效與派系包袱

民進黨嘉義縣長黨內初選電視政見發表會今天舉行，立委蔡易餘與縣議員黃榮利同台論政。蔡易餘強調整合中央資源的能力，並質疑黃榮...

江啟臣登台中大坑步道 誓言打造「旗艦級山林步道聚落」

有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣於今天前往大坑爬山，同時和晨起爬山的市民打招呼，表示未來將持續推廣步道觀光，期盼...

傾聽台中市民心聲系列座談會啟動 何欣純首提3訴求

代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純上午展開和各綠營市議員合作舉辦的「欣欣向榮-傾聽市民心聲」系列座談會，首場由市議員...

蔡易餘盼嘉義成農工科技大縣 提4方向啟動未來黃金十年

民進黨嘉義縣長初選政見會今天登場，立委蔡易餘細數10年立委歷練與中央協調經驗，並提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強...

蔡易餘批對手初選與叛黨者互動 黃榮利嗆縣長沒選上就築牆

民進黨嘉義縣長初選政見會火藥味十足，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果、背叛民進黨的人密...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。