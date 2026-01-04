傾聽台中市民心聲系列座談會啟動 何欣純首提3訴求

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純上午展開和各綠營市議員合作舉辦的「欣欣向榮-傾聽市民心聲」系列座談會，首場由市議員江肇國在西區昇平福德祠舉辦。圖／何欣純提供
代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純上午展開和各綠營市議員合作舉辦的「欣欣向榮-傾聽市民心聲」系列座談會，首場由市議員江肇國在西區昇平福德祠舉辦。她說，會持續走入廟口、社區，用最直接的方式聽取市民心聲，把大家的期待與建言，轉化為未來政見及台中市欣欣向榮的方向。

她說，今天是系列座談的第一場，接下來也會跟議員辦更多的親子活動、藝文活動等，藉由多元性的活動讓市民都能夠注意到，且能夠肯定信任他們可以為大台中做更多的事，讓台中更進步、更安全、讓大家更安心。

何欣純說，台中要更好，就要降低長輩與家庭負擔。未來若有機會當選服務大台中，將逐一落實第一，持續推動老人健保補助，減輕家庭及年輕世代的負擔。第二，敬老愛心卡要更好用、更多元，讓長輩日常生活的交通移動、就醫與各項使用更加便利。第三，若台中市政府有財力有盈餘、也獲市議會支持，將推動普發現金分紅給市民股東，讓大家在景氣起伏、生活壓力增加的時候，能感受到政府相挺，把福利照顧做到位，也推動城市經濟發展。

座談意見交流時，有市民關心捷運與公車等大眾運輸發展、停車問題，何欣純回應說，捷運路網要成形需要時間，但在路網完整前，公車必須先改善。目前公車駕駛長難尋困境，中央已有補助訓練與薪資支持，地方更應加碼提升司機招募誘因，讓公車路網更完善。未來也將加速盤點可用土地，包含公園地下空間與平面停車場立體化，爭取中央補助擴增本市停車量能。

她認為，「欣欣向榮」座談會將持續透過座談會與多元活動與市民朋友們互動，讓市民看見一個願意傾聽、能提出解方、也有執行力的團隊，邀請大家一同參與，打造更安全、更安心、更有希望的大台中。

