蔡易餘盼嘉義成農工科技大縣 提4方向啟動未來黃金十年

民進黨嘉義縣長初選政見會今天登場，立委蔡易餘細數10年立委歷練與中央協調經驗，並提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強調將在既有基礎上「接力轉型、再嘉速度」，帶領嘉義邁向下一個黃金10年。

蔡易餘表示，自己是土生土長的嘉義子弟，從求學到投入政治工作，始終與嘉義緊密連結。34歲當選立委至今10年，對地方需求相當熟悉，「這次參選縣長，是經過10年準備的決定」。

他指出，過去在立法院歷任司法、財政、交通及經濟等委員會，並擔任過5屆召委及黨團書記長，熟悉中央政策運作與資源協調模式，能在地方有需求時，第一時間與中央各部會對接，把資源帶回嘉義。

在具體成果上，蔡易餘指出，治水方面爭取超過新台幣100億元經費，推動六腳、鴨母寮、荷苞嶼、新埤等排水改善及5座滯洪池建設；農業方面則爭取逾136億元預算，涵蓋農水路、漁港與畜牧改善，並促成「三保一金」制度，建立農民退休保障。

他也提到，教育方面爭取26億元校園整建經費；交通方面改善道路約14億元、橋梁修建約22億元；治安部分協助爭取逾1億元警政廳舍改善經費，並推動嘉義縣公務員職務列等比照六都，提升基層人員待遇。

蔡易餘同時肯定縣長翁章梁施政成果，指出嘉義縣7年來已償還125.8億元公共債務，負債大幅下降，翁章梁告訴他，關鍵在於中央補助與立委大力協助爭取前瞻建設經費，減輕縣府財政壓力，「這就是中央與地方密切合作，對嘉義最有利的結果」。

在未來施政主軸上，蔡易餘提出，嘉義邁入嘉義農工科技大縣的四大方向，未來將以「農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分」推動18鄉鎮全面升級。

他說，農業持續導入精緻溫網室、智慧科技與AI，朝高經濟作物、加工加值與品牌化發展，新港農業生技園區，溪口、六角、義竹推廣智慧科技農業，阿里山高山茶、咖啡繼續行銷到世界各地。

在工業方面，蔡指出，加速推動大埔美擴增大林糖場地、中埔公館、水上南靖等六大產業園區，並以民雄航太基地發展無人機及國家國防產業，馬稠後對接嘉科發展第三期，搭配交通網串聯與工業區周邊社會住宅，解決青年、勞工的居住需求。

科技上，蔡易餘指出，嘉義科學園區及台積電設廠是關鍵，持續解決用水部分的再生水廠、填海造陸、海水淡化廠，以及用電各產業園區擁獨立變電所供應；交通以高鐵橋下台37到新營，串聯嘉科、南科；科技人才培育，目前正協助中正大學籌設推動矽光子學院，扎根培育在地的科技人才。

觀光部分，他表示將以「Plus加分」概念串聯山海資源，發展布袋、東石漁港特色觀光，以及推廣大阿里山區林業文化、竹崎林鐵區間車、中埔溫泉與梅山纜車等多元觀光路線，帶動民宿旅業，提升高消費力旅客住在嘉義縣旅遊需求。

蔡易餘在結語表示，未來將與縣議會張明達議長合作，在既有農工科技基礎上持續轉型升級，創造更多就業機會、提升縣府財政能力，擴大社會福利照顧，財政能力增加辦跨年晚會，並強調翁章梁已完成農工大縣的關鍵階段，接下來的「農工科技大縣黃金10年，我已經準備好了」。