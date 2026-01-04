江啟臣登台中大坑步道 誓言打造「旗艦級山林步道聚落」

有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣於今天前往大坑爬山，同時和晨起爬山的市民打招呼，表示未來將持續推廣步道觀光，期盼透過低碳旅遊、綠色經濟，行銷台中市獨一無二的「多元分級親子休閒挑戰步道」，打造「旗艦級山林步道聚落」 。

江啟臣指出，台中市共有超過 65條登山步道，總長約 113.95公里，並將步道分為親子級、休閒級與健腳挑戰級，其中親子級的挑戰適合大、小朋友一同參加；休閒級可讓普通人達到運動效果；健腳級則具有相當難度，可讓專業人士前往挑戰。

他說，除了具備多樣選擇的優勢，登山步道群就像是縮小版的「山林博物館」 ，不但具有豐富多樣化的生態與景觀環境，甚至還有些步道富含歷史與文化，每條步道都有他的故事與風景非常吸引人，也深具觀光、文化的推廣潛力。例如北屯區的大坑步道、潭子區新田步道、烏日區知高圳步道，屬於「城市親山段」。充滿歷史文化的清水區鰲峰山健走步道、龍井區竹坑南寮登山步道、霧峰區望月風獻堂登山步道可歸類為「歷史文化段」 。還有如環山獵人步道、埋伏坪步道、雪山坑步道、谷關捎來步道、谷關七雄等具有森林風情的高難度挑戰區，則可納為「原始山林段」 。

江啟臣說，未來對台中的步道旅遊，他有三個重點規畫，包含一、升級步道設施：讓銀髮族走得安全、年輕人拍得漂亮、親子走得開心。持續將步道數位化與國際化，透過智慧導覽與多語言標示，讓大台中步道成為國內外旅客來台的首選登山健行目的地。

其次，則是要落實低碳旅遊：優化步道是落實淨零排放生活圈的第一步。結合自行車道、電動公車、軌道運輸等低碳運具接駁、低碳補給站，利用大眾運輸與步道系統，讓步道、軌道、自行車道等「道道串連」，讓觀光行為對環境的負擔降到最低。

第三、要「帶動在地產值」：讓步道不只是步道，而是連結在地農特產、文創產業的「經濟動脈」。要讓登山客帶動在地經濟，爬完山，去喝杯在地好茶、咖啡、買在地農產文創商品，創造更多綠色就業機會。