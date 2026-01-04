蔡易餘批對手初選與叛黨者互動 黃榮利嗆縣長沒選上就築牆

民進黨嘉義縣長初選政見會火藥味十足，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果、背叛民進黨的人密切往來，若黃在初選勝出，要如何領導嘉義打贏選舉？黃榮利稱，他是黨齡30幾年的黨員，且一路追隨賴總統，更嗆蔡不要縣長沒選上就築圍牆、畫隔離線，應包容、廣納人才。

蔡易餘、黃榮利今天在政見會上展開激烈交鋒。蔡在結論部分拿出黨證，稱他從18歲就加入民進黨，始終支持民進黨及其提名的候選人，但替黃榮利助選的人中，有曾經拒絕初選、自行參選而被開除黨籍，也有人曾經背叛民進黨，這些人仍會投入今年的五合一選舉，若黃被提名為嘉義縣長，如何整合、領導嘉義縣選舉？

蔡易餘強調，只有他能團結民進黨，不會用派系語言分裂嘉義，現任嘉義縣長翁章梁已啟動嘉義的黃金十年，未來他要接力轉型，「我已經準備好了」。

面對對手質疑，黃榮利回應，他一路追隨賴總統的態度至今沒變，不用懷疑他的政黨態度，尤其他自民國82年加入民進黨，也是黨齡30幾年的黨員。他說，未來若勝選，將提出三年清償地方債務、上任第4年普發現金、65歲以上健保費全免，以及導入AI科技建設等，持續為嘉義服務。

黃榮利會後受訪補充，不清楚蔡易餘為何要強調此事，但他從民進黨未執政就已入黨，一直追隨賴總統；他酸，縣長都還沒當上，不應畫隔離線、築圍牆，這非常不好，有人要回民進黨效勞、支持民進黨候選人，怎麼能排除？應該包容、廣納人才，才能壯大嘉義縣。

此外，蔡易餘於政見會向黃榮利祝福72歲生日快樂，黃吐槽「年紀被灌水」，還酸說可能灌水習慣了，建設經費、補助都能灌水，相信他的身體狀況比4、50歲年輕人更好，健康檢查沒紅字，控制體重能力好。蔡回嗆黃是43年次，何來灌水，且相關質疑非事實也不專業，還以藍白陣營說法反質疑他，令人無奈。

至於如何看待今天政見會的表現，蔡易餘接受媒體訪問時滿意稱「90分」，應該做的功課都有做足，講完後心情很好，黃榮利則說「由選民評分」。