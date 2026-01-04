快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨今天舉行嘉義縣長初選政見會，立委蔡易餘（右）、嘉義縣議員黃榮路（左）激烈交鋒，火藥味十足。圖／民進黨提供
民進黨嘉義縣長初選政見會火藥味十足，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果、背叛民進黨的人密切往來，若黃在初選勝出，要如何領導嘉義打贏選舉？黃榮利稱，他是黨齡30幾年的黨員，且一路追隨賴總統，更嗆蔡不要縣長沒選上就築圍牆、畫隔離線，應包容、廣納人才。

⭐2025總回顧

蔡易餘、黃榮利今天在政見會上展開激烈交鋒。蔡在結論部分拿出黨證，稱他從18歲就加入民進黨，始終支持民進黨及其提名的候選人，但替黃榮利助選的人中，有曾經拒絕初選、自行參選而被開除黨籍，也有人曾經背叛民進黨，這些人仍會投入今年的五合一選舉，若黃被提名為嘉義縣長，如何整合、領導嘉義縣選舉

蔡易餘強調，只有他能團結民進黨，不會用派系語言分裂嘉義，現任嘉義縣長翁章梁已啟動嘉義的黃金十年，未來他要接力轉型，「我已經準備好了」。

面對對手質疑，黃榮利回應，他一路追隨賴總統的態度至今沒變，不用懷疑他的政黨態度，尤其他自民國82年加入民進黨，也是黨齡30幾年的黨員。他說，未來若勝選，將提出三年清償地方債務、上任第4年普發現金、65歲以上健保費全免，以及導入AI科技建設等，持續為嘉義服務。

黃榮利會後受訪補充，不清楚蔡易餘為何要強調此事，但他從民進黨未執政就已入黨，一直追隨賴總統；他酸，縣長都還沒當上，不應畫隔離線、築圍牆，這非常不好，有人要回民進黨效勞、支持民進黨候選人，怎麼能排除？應該包容、廣納人才，才能壯大嘉義縣。

此外，蔡易餘於政見會向黃榮利祝福72歲生日快樂，黃吐槽「年紀被灌水」，還酸說可能灌水習慣了，建設經費、補助都能灌水，相信他的身體狀況比4、50歲年輕人更好，健康檢查沒紅字，控制體重能力好。蔡回嗆黃是43年次，何來灌水，且相關質疑非事實也不專業，還以藍白陣營說法反質疑他，令人無奈。

至於如何看待今天政見會的表現，蔡易餘接受媒體訪問時滿意稱「90分」，應該做的功課都有做足，講完後心情很好，黃榮利則說「由選民評分」。

嘉義縣選舉 民進黨 黃榮利 蔡易餘

相關新聞

柯文哲任張啓楷競選總幹事 首日工作17小時將在嘉義long stay

民眾黨前主席柯文哲今天上午陪同黨市長參選人、立委張啓楷，前往永和市場、東市場與共和市場掃街拜票。張啓楷表示，柯文哲不僅親...

江啟臣登台中大坑步道 誓言打造「旗艦級山林步道聚落」

有意參選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣於今天前往大坑爬山，同時和晨起爬山的市民打招呼，表示未來將持續推廣步道觀光，期盼...

傾聽台中市民心聲系列座談會啟動 何欣純首提3訴求

代表民進黨參選台中市長的立法委員何欣純上午展開和各綠營市議員合作舉辦的「欣欣向榮-傾聽市民心聲」系列座談會，首場由市議員...

蔡易餘盼嘉義成農工科技大縣 提4方向啟動未來黃金十年

民進黨嘉義縣長初選政見會今天登場，立委蔡易餘細數10年立委歷練與中央協調經驗，並提出「農工科技大縣再升級」的施政藍圖，強...

蔡易餘批對手初選與叛黨者互動 黃榮利嗆縣長沒選上就築牆

民進黨嘉義縣長初選政見會火藥味十足，立委蔡易餘質疑對手、嘉義縣議員黃榮利初選期間，與曾拒絕黨內初選結果、背叛民進黨的人密...

批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

國民黨主席鄭麗文今日出席高雄市雲林同鄉會活動，雲林縣長張麗善特別南下，和國民黨市長參選人柯志恩一同到現場，感謝雲林鄉親長...

