民進黨高雄市長初選衝刺最後一周 參選人車掃大型造勢

民進黨高雄市長初選剩最後一周、進入倒數階段，立委邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆、許智傑4參選人，今天分別舉辦車隊掃街或大型造勢等行程，為選戰拚場衝刺，爭取市民支持。

民進黨高雄市長提名作業預定民國115年1月12日至17日進行初選民調，黨內參選人包括邱議瑩、林岱樺、賴瑞隆及許智傑4人。

邱議瑩今天啟動全市大車掃，從本命區旗美地區出發。邱議瑩表示，昨天政見會發表後，收到許多鄉親肯定；能把對高雄的政策願景清楚說明，讓市民理解，是她最重視的事。

邱議瑩說，進入最後衝刺階段，除了車隊掃街，她也正與年輕世代規劃一些創意企劃、接觸更多族群，相關內容將在適當時機對外公布；她也向其他3名參選人喊話，期盼相互鼓勵、加油，展現團結向前力量。

林岱樺今天也展開「車掃」活動，一早從仁武區出發，並在出發前受訪針對高雄市衛生局爆出男性約聘人員涉性侵少女一事指出，這是社會安全破口重大警訊，她擔心是否還有受害者，會陪伴受害者面對。

林岱樺也強調，自己沒有派系奧援、也不靠山頭，唯一要效忠的對象就是高雄市民；而「市民做主」不是口號，是一場大改革運動，她要讓城市從「比靠山」走向「比治理」。

許智傑今天到大社、鳥松、左營等區車隊掃街，也走訪大社果菜市場、仁武區仁春市場及登發市場、左營區瑞豐夜市等地拜票。

許智傑說，初選剩最後一週，會繼續安排車掃、市場問候等直接接觸選民，盼衝刺到初選勝利。他也表示，與3名對手都是一起為高雄打拚的好戰友，不論最後誰出線，他都會支持勝選者，團結贏得大選勝利。

賴瑞隆則預計今天傍晚在鳳山區舉行「真誠無畏之夜」造勢活動，這也是賴瑞隆初選以來首場大型造勢活動；屆時他將向市民闡述市政願景、城市發展藍圖，盼市民支持相挺。