批民進黨執政高雄太久 鄭麗文南下挺柯志恩：她有專業能顧好下一代

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文今日出席高雄市雲林同鄉會活動，雲林縣長張麗善特別南下，和國民黨市長參選人柯志恩一同到現場，感謝雲林鄉親長期支持。記者宋原彰／攝影
國民黨主席鄭麗文今日出席高雄雲林同鄉會活動，雲林縣長張麗善特別南下，和國民黨市長參選人柯志恩一同到現場，感謝雲林鄉親長期支持；鄭麗文不但誇讚張執政7年讓雲林脫胎換骨，更說下一棒應交給張的姪女張嘉郡，讓棒棒是強棒，而高雄不應該讓民進黨長期執政，相信柯志恩會和其他藍營女性首長一樣優秀，用國際觀和教育專業改造高雄。

鄭麗文表示，高雄市雲林同鄉會給予國民黨很多支持和鼓勵，雲林人北漂南漂，各地都能看到雲林人打拼的身影，她也是雲林的女兒，會帶著雲林人的精神擔任黨主席，繼續為台灣拼下去，不會讓雲林人「落氣（失望）」；她也不忘為參雲林縣長的張嘉郡拉票，認為張麗善執政8年為雲林拼出好政績，讓雲林改頭換面，「應該一棒接一棒，通通是強棒」。

「高雄讓民進黨執政太久了，看不到新希望！」鄭麗文說，柯志恩學歷好、氣質好、教育好，從政以來最關心下一代教育和未來，且從未貪污，全心全意為高雄，鄭強調國民黨執政縣市如台中盧秀燕、南投許淑華、彰化王惠美、嘉義黃敏惠、雲林張麗善、花蓮徐榛蔚、台東饒慶鈴全是女性，柯志恩有女性疼惜百姓的心，相信會跟其他女首長一樣優秀。

鄭麗文說，希望年底選舉要讓高雄有一個新的開始，高雄需要柯志恩的國際觀和前瞻眼光，柯志恩有專業能照顧好下一代，柯上一次沒有選贏卻沒有放棄，繼續留在高雄深耕地方，「這份心意值得我們疼惜」，希望在高雄的雲林鄉親能共同支持柯。

柯志恩表示，雲林人很團結，每次在高雄辦同鄉會活動，縣長張麗善都會親自參與，張麗善建設雲林的認真，大家有目共睹，雲林人刻苦耐勞、對長輩很尊敬，「雲林有任何需要，高雄都會全力支持」，她未來的媳婦也是雲林人。

