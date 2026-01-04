澎湖縣長選舉又有1海洋志工宣布參選 綠營、無黨都有、藍營尚未定人選

澎湖縣長選舉又多1人加入戰局！海洋保育志工陳盡川今在臉書宣布參選縣長，除推動保育理念也要開創澎湖觀光；除陳盡川外，民進黨現任縣長陳光復爭取連任，無黨籍葉竹林上屆落敗，日前宣告將捲土重來，國民黨因多人表態尚未定於一尊。

海洋保育志工陳盡川在澎湖以「敢言」和「行動派」著稱，在取締非法捕魚、海洋生態維護等議題上積極參與。今天在臉書宣布參選，被外界視為是希望透過選舉平台，進一步推動他的生態保育理念，陳並提出當選後將開創澎湖觀光新局面。

除陳盡川之外，現任民進黨籍縣長陳光復爭取連任，另上屆以無黨籍身分參選澎湖縣長的前馬公市長葉竹林，也在去年11月底宣布捲土重來，再度與陳光復交鋒，葉竹林強調會以一場乾淨、正向、進步的選戰，讓澎湖更好。

國民黨目前浮出檯面欲角逐縣長提名的則有黨部主委、前副議長陳雙全、現任議長陳毓仁、前副縣長許智富、湖西鄉長陳振中及前議員鄭清發等人。