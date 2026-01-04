出席高雄市雲林同鄉會 鄭麗文籲挺張嘉郡、柯志恩

快訊

中央社／ 高雄4日電

國民黨主席鄭麗文今天出席高雄市雲林同鄉會活動時說，身為雲林女兒，會帶著雲林精神為台灣打拚，也呼籲鄉親支持雲林縣長交棒給立委張嘉郡，高雄市長選舉支持立委柯志恩

出身雲林縣口湖鄉的鄭麗文及雲林縣長張麗善、國民黨立委柯志恩及多名高雄市議員等人，今天出席高雄市雲林縣同鄉會第17屆第2次會員大會活動。

鄭麗文致詞表示，自己身為雲林女兒，擔任國民黨主席，肩上重擔沉重，但雲林人不怕苦、不怕難、打拚奮鬥，相信雲林精神可以帶領她在國民黨為了台灣未來及台灣民眾打拚努力，她一定不會讓雲林人漏氣。

鄭麗文說，大家看到雲林在張麗善帶領下已改頭換面，拜託鄉親繼續支持，讓張麗善交棒給張嘉郡。

她並提到柯志恩氣質好、問政理性專業，且全心全意為高雄打拚。國民黨有多名女性縣市首長都表現優異，拜託雲林鄉親在高雄發揮力量，支持新希望及最好選擇的柯志恩，讓其當選高雄市長，為高雄服務。

柯志恩致詞表示，雲林人才濟濟，出外打拚都有所成就，且心都不忘雲林。感謝大家來到高雄，若雲林有任何需要，高雄一定全力支持；並祝同鄉會鄉親新年快樂、心想事成。

