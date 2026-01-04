爭取下屆台中市長提名 藍委楊瓊瓔一上午連跑屯區3地

有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔今上午一連跑了大里、霧峰、太平3場活動。她表示，爭取國民黨提名參選台中市長，不只是個人政治規畫，而是希望整合自己在中央與地方累積的經驗，為台中擘畫更穩健的發展方向。

楊瓊瓔第一站前往大里區夏田里參加拔蘿蔔活動，接著轉往霧峰菜市場拜票，接著再轉往太平中山菜市場掃街。她說，大里近年人口快速成長，但交通壅塞、公共建設不足，長照、托育資源吃緊等問題逐漸浮現，未來市政規畫必須更具前瞻性，也需要中央與地方攜手合作，才能同步提升居民生活品質。

在霧峰菜市場拜票時，她說因為曾擔任第九屆、第十屆省議員共9年，回到霧峰「就像回娘家一樣」，對地方發展與民眾需求並不陌生。霧峰兼具農業、文化與教育特色，但長期受限於交通動線與產業發展，未來市政規畫應結合在地優勢，發展特色產業，同時改善交通建設，打造宜居、宜業的生活環境，讓年輕人願意留下、地方持續發展。

對於太平區的發展，楊瓊瓔說，不少民眾反映太平人口快速增加，但道路、停車空間與公共設施明顯不足，尤其通勤尖峰時段交通壓力沉重。屯區是台中人口成長最快的區域，未來必須重新檢視資源配置，讓建設與人口成長取得平衡。