爭取下屆台中市長提名 藍委楊瓊瓔一上午連跑屯區3地

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔上午前往大里區夏田里參加拔蘿蔔活動。圖／楊瓊瓔提供
有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔上午前往大里區夏田里參加拔蘿蔔活動。圖／楊瓊瓔提供

有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔今上午一連跑了大里、霧峰、太平3場活動。她表示，爭取國民黨提名參選台中市長，不只是個人政治規畫，而是希望整合自己在中央與地方累積的經驗，為台中擘畫更穩健的發展方向。

楊瓊瓔第一站前往大里區夏田里參加拔蘿蔔活動，接著轉往霧峰菜市場拜票，接著再轉往太平中山菜市場掃街。她說，大里近年人口快速成長，但交通壅塞、公共建設不足，長照、托育資源吃緊等問題逐漸浮現，未來市政規畫必須更具前瞻性，也需要中央與地方攜手合作，才能同步提升居民生活品質。

在霧峰菜市場拜票時，她說因為曾擔任第九屆、第十屆省議員共9年，回到霧峰「就像回娘家一樣」，對地方發展與民眾需求並不陌生。霧峰兼具農業、文化與教育特色，但長期受限於交通動線與產業發展，未來市政規畫應結合在地優勢，發展特色產業，同時改善交通建設，打造宜居、宜業的生活環境，讓年輕人願意留下、地方持續發展。

對於太平區的發展，楊瓊瓔說，不少民眾反映太平人口快速增加，但道路、停車空間與公共設施明顯不足，尤其通勤尖峰時段交通壓力沉重。屯區是台中人口成長最快的區域，未來必須重新檢視資源配置，讓建設與人口成長取得平衡。

楊瓊瓔說，市場與社區是最真實的民意現場，民眾的一聲「省仔回來了」、一句「市長加油」，都是她持續向前、為台中打拚的重要力量。

有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔上午進市場拜票。圖／楊瓊瓔提供
有意參選下屆台中市長的國民黨籍立委楊瓊瓔上午進市場拜票。圖／楊瓊瓔提供

楊瓊瓔 拜票

