柯文哲陪張啓楷在嘉市掃街 他：嘉市藍白合協調機制已成形

民眾黨創黨主席柯文哲，將出任立委張啓楷市長競選總部總幹事，今天在嘉義市他回應記者提問表示，並沒有和鄭麗文見面計畫，「理論上應由黨主席對黨主席」，按既定機制處理。雖然嘉義市藍白市長參選人超過兩人，但張啓楷指出兩黨都釋出誠意並組成協調小組，應會選出最強人選。

柯文哲今天上午陪同立委張啓楷，前往永和市場、東市場與共和市場拜票。張啓楷表示，柯文哲不僅阿沙力親力親為擔任他的競選總部總幹事，更計畫在嘉義市longstay，今天首日掃街行程達17個小時，展現深耕嘉義的決心。

針對外界關注是否與國民黨主席鄭麗文會面，柯文哲表示，目前尚未安排見面，理論上應由黨主席對黨主席，按既定機制處理。至於嘉義市藍白合進度，已獲徵召參選嘉義市長的民眾黨嘉義黨部主委張啟楷表示，兩黨在嘉義市已釋出誠意，並組成協調小組，目前國民黨內部有3人有意參選，預計協調出1名候選人後，兩黨再透過協調或民調，產生最強人選。

張啓楷表示，只要在野黨藍白合，就有機會在民主聖地嘉義市取得最終勝利。他提到，民眾黨服務處已長期在地經營，未來會進一步與國民黨溝通。此外，柯文哲針對近日美國與委內瑞拉的軍事衝突也發表看法，他表示，這就是典型的大國政治，美國只是赤裸裸地展現「想做什麼就做什麼」的態度，這正是國際現實的寫照。

柯文哲表示，若從國際正義來看，美國將南北美洲視為勢力範圍，反映出門羅主義思維。柯文哲說，戰爭要具備道德正當性，美國在指責中國時，也應該看一看自己的行為。他認為，雖然國際現實是大國博弈，但行為背後的正當性仍應受到檢視。