蘇巧慧蘆洲市場掃街 「來到蘆洲就像回家一樣親切」

民進黨立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今前往蘆洲市場掃街，從蘆洲保和宮出發，與在地鄉親近距離互動，爭取支持，並笑說「來到蘆洲就像回家一樣親切」。

蘇巧慧今前往蘆洲市場掃街，新北市議員李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚隨行，蘆洲市場人潮眾多，不少民眾主動向蘇巧慧揮手、打招呼，並停下腳步寒暄致意，現場氣氛熱絡。蘇巧慧一路與民眾握手問候，沿途展現積極拜票的行程節奏。

蘇巧慧說，大家都能感受到蘆洲人的熱情，因此選在天氣晴朗的週末來到蘆洲保和宮，與鄉親見面，「把握好天氣，趕快握遍每一雙手」。她也提到，身邊多位議員長期在地方服務，和她一樣，希望透過實際行動與成績，贏得選民認同。