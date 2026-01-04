蘇巧慧蘆洲市場掃街 「來到蘆洲就像回家一樣親切」
民進黨立委蘇巧慧日前宣布參選新北市長，今前往蘆洲市場掃街，從蘆洲保和宮出發，與在地鄉親近距離互動，爭取支持，並笑說「來到蘆洲就像回家一樣親切」。
⭐2025總回顧
蘇巧慧今前往蘆洲市場掃街，新北市議員李倩萍、彭佳芸、邱婷蔚隨行，蘆洲市場人潮眾多，不少民眾主動向蘇巧慧揮手、打招呼，並停下腳步寒暄致意，現場氣氛熱絡。蘇巧慧一路與民眾握手問候，沿途展現積極拜票的行程節奏。
蘇巧慧說，大家都能感受到蘆洲人的熱情，因此選在天氣晴朗的週末來到蘆洲保和宮，與鄉親見面，「把握好天氣，趕快握遍每一雙手」。她也提到，身邊多位議員長期在地方服務，和她一樣，希望透過實際行動與成績，贏得選民認同。
蘇巧慧指出，只要用心服務、做出成績，就沒有什麼深藍或深綠的選區。她以在地立委林淑芬為例，表示林淑芬多年來深耕地方、在國會的表現，早已獲得蘆洲人的肯定，「所以我們都覺得，蘆洲這個地方對我們新北隊特別的好，之後也會更努力」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言