林岱樺聲援積極查辦「績優督導」性侵案 嘆「社會安全網出現破口」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委林岱樺今天展開車掃行程，出發前對性侵案發表看法，聲援被害人。圖／劉學聖攝影
民進黨高雄市長提名初選進入最後一周，立委林岱樺、邱議瑩今天起展開全市車掃催票行程。林岱樺針對日前高市衛生局爆發的「績優督導」性侵案表示，此事代表社會安全網出現破口、發出重大警訊，呼籲若有其他受害人要站出來，「妳不單獨、孤單，我會站在妳旁邊，陪妳走完這一程」。

⭐2025總回顧

高雄4立委爭取2026高雄市長提名，立委邱議瑩今早從美濃出發車掃，林岱樺則從仁武服務處出發。林岱樺在車隊出發前對於高市衛生局「績優督導」性侵案發表看法。

林岱樺表示，前幾天高雄發生一件涉及少女的重大性侵案件，這表示社會安全網破口、出現一個重大警訊，對任何一個城市來講都是非常嚴肅的事情，她最在意，是否還有受傷害的人不敢走出來、默默承受這樣的恐懼？

林岱樺強調，市民永遠是她心中最軟那塊，所以要在出發前呼籲，若還有人默默承受，不敢走出來的朋友們，「妳不會是單獨的、孤單的，我會站在妳旁邊，陪妳走完這一程」。初選固然重要，但市民的安全跟尊嚴比任何事情更重要，出發之前特別表達關心，也呼籲其他受傷害的人勇敢走出來。

立委邱議瑩也啟動全市大車掃行程，今早從本命區大旗美出發，美濃農會總幹事鍾清輝致贈野蓮皇冠，車隊所到之處凍蒜聲不斷，展現基層力挺的強大動能。

立委邱議瑩今早從美濃出發，展開最後衝刺的車掃行程，美濃農會總幹事鍾清輝（右）陪她車掃。圖／立委邱議瑩辦公室提供
立委林岱樺今早從仁武出發車掃，現場單車車友為她擊掌加油。圖／劉學聖攝影
