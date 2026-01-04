下屆台中市長藍營誰出來？ 國民黨要協調 江啟臣透露態度

台中市下屆市長選舉，國民黨出現立委江啟臣和楊瓊瓔兩強相爭，國民黨黨中央有意在本月16日邀請兩人協調。對此，江啟臣上午說，他不知有此事，也未收到正式通知，但曾說希望「越快越好」只是後來時間沒有辦法喬攏。

江啟臣上午到大坑爬山並與拜託市民支持，他受訪時有以上表示。他說，上個月黨中央有問他時間，他說越快越好，也提到耶誕節的時候也可以來約，但後來時間沒有辦法喬得攏。至於16號這件事情還沒有得到黨中央正式的通知，可能只是媒體報導吧。

對於楊瓊瓔很積極的跑行程，江啟臣說，跑行程每天大家都在跑，最重要的是要有自己的步調，每個人都有自己的目標，他也一樣，會用行動來告訴市民他的大台中願景是什麼，和未來的期待是什麼，並且要如何落實這個願景，這也是他目前積極在做的事情。

據了解楊瓊瓔昨天對協調一事曾說，黨有黨的節奏跟機制，對於接下來的黨內提名作業，她與江啟臣副院長各有長處，若協調不成就採初選決定人選，她一定接受檢驗，她還是會照自己的節奏與步調努力爭取鄉親的支持。

立委羅廷瑋、市議員沈佑蓮上午陪同江啟臣的行程，沈佑蓮並建議應讓捷運綠線延伸到大坑，方便登山民眾，江啟臣表示贊同，並表示未來應讓自行車道、軌道和步道彙整一起，讓旅遊能做到低碳和環保。